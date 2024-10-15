وفاة والدة المطرب أحمد فريد

اعلن المطرب أحمد فريد اليوم الثلاثاء وفاة والدته بعد صراع مع المرض.

وكتب عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"،: أمى فى ذمة الله" بعد صراعها مع المرض".

وفاة والدة أحمد فريد جاءت عقب فقدانه لشقيقتها وخالته وقبل ان يلتئم جرحه وحزنه على وفاة خالته التى رحلت منذ 3 أيام اصبح اليوم يودع والدته .

بدأ فريد مشواره الغنائى من خلال الغناء بدار الأوبرا على مدار 6 أعوام قرر بعدها أن يخوض تجربة الغناء خارج دار الأوبرا إلى أن تقابل مع المنتج أحمد جمال وأنتج له أولى أغانيه "لو جاى فى رجوع انسانى "، التي حققت شهرة واسعة وقت طرحها

ومن ناحية اخري، طرح أحمد فريد أغنية بعنوان "أيام ونسيتها"، والتي إستطاعت ان تحقق نجاحا كبيرا عبر قناته الشهيرة "يوتيوب