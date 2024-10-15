وزير التعليم: تطبيق لائحة التحفيز لضبط العملية التعليمية بالمنوفية

قال محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، خلال جولته التفقدية في محافظة المنوفية، إن الوزارة تبذل قصارى جهدها لضمان انتظام العملية التعليمية للعام الدراسي 2024/2025، مع متابعة ميدانية مستمرة للمدارس على مستوى الجمهورية.

جاء ذلك خلال زيارة الوزير لعدد من المدارس في إدارتي قويسنا وشبين الكوم التعليميتين، منها مدارس "المساعي المشكورة للتعليم الأساسي"، و"الشهيد عبد السلام عبد المجيد"، و"خالد بن الوليد الابتدائية"، حيث تابع أداء الطلاب وكراسات التقييم والواجبات، مشددًا على أهمية تطبيق لائحة التحفيز التربوي والانضباط المدرسي.

وأكد اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، دعم المحافظة الكامل لجهود الوزارة، مشيرًا إلى اتخاذ كافة الإجراءات لتذليل العقبات وتوفير مناخ تعليمي جيد للطلاب، مثمنًا متابعة الوزير الميدانية وحرصه على تنفيذ الحلول الفعّالة لتطوير العملية التعليمية بالمحافظة.