مرتفعًا 0.2%.. الذهب يستهدف قمة تاريخية جديدة ليسجل 2655 دولارا للأونصة

استقرت تداولات الذهب العالمي مقتربًا من أعلى مستوياته التاريخية، وذلك على الرغم من الأداء الإيجابي الذي يسجله الدولار الأمريكي حاليًا، بينما تنتظر الأسواق حافز جديد في الأسواق يساعد على تحديد التحركات القادمة لأسعار الذهب من خلال التأثير على توقعات الفائدة الأمريكية.

وارتفع سعر أونصة الذهب العالمي خلال تداولات، اليوم الثلاثاء، بنسبة 0.2% ليسجل أعلى مستوى عند 2655 دولار للأونصة، وكان قد افتتح جلسة اليوم عند المستوى 2649 دولار للأونصة ليتداول حاليًا عند المستوى 2653 دولار للأونصة، وفق تحليل جولد بيليون.

ويظهر الذهب مرونة كبيرة في تداولاته الأخيرة وقدرة على استيعاب الأخبار التي تأتي في غير مصلحته، وقد شاهدنا خلال الأسبوعين الماضيين تصحيح سلبي سريع للذهب لم ينخفض به إلى مستوياته متدنية بل اقترب من مستوى الدعم الرئيسي 2600 دولار للأونصة قبل أن يعود السعر إلى الارتداد لأعلى.

ويشهد سعر الذهب منذ بداية الأسبوع تحركات متذبذبة بدون اتجاه واضح، وذلك في ظل بحث الأسواق عن حافز جديد لتوجيه حركة سعر الذهب، على الرغم من قوة الدولار الأمريكي الذي سجل يوم أمس أعلى مستوى منذ أكثر من شهرين مقابل سلة من العملات الرئيسية.

ويعود السبب في قدرة الذهب على الحفاظ على مكاسبه بالرغم من قوة الدولار هو وجود عوامل أخرى تساعده على هذا مثل التوترات الجيوسياسية المستمرة في منطقة الشرق الأوسط، بالإضافة إلى زيادة الطلب على الذهب كتحوط بسبب عدم اليقين الناتج عن الانتخابات الأمريكية.

وكان قد دعا محافظ البنك الاحتياطي الفيدرالي، كريستوفر والر، إلى مزيد من الحذر بشأن تخفيضات أسعار الفائدة في المستقبل.

في حين قال رئيس البنك الاحتياطي الفيدرالي في مينيابوليس، نيل كاشكاري، إن المزيد من تخفيضات أسعار الفائدة من المرجح أن تكون مع اقتراب هدف التضخم البالغ 2% الذي حدده البنك الاحتياطي الفيدرالي.

وترى الأسواق الآن فرصة بنسبة 87 % لخفض 25 نقطة أساس في اجتماع البنك الفيدرالي في نوفمبر، وتزيد أسعار الفائدة المنخفضة من جاذبية الاحتفاظ بالسبائك ذات العائد الصفري.

وسينصب تركيز الأسواق على صدور بيانات مبيعات التجزئة الأمريكية عن شهر سبتمبر يوم الخميس القادم بالإضافة إلى طلبات إعانات البطالة الأسبوعية وبيانات الإنتاج الصناعي، ومن شأن هذه البيانات أن توضح توقعات الأسواق بشأن مستقبل أسعار الفائدة الأمريكية.