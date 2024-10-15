"مخاطر الإدمان".. محاضرة تثقيفية بمكتبة صلاح شريت بأسيوط

نظمت مكتبة صلاح شريت بريفا بمحافظة أسيوط، برئاسة حمزه محمد عكاشة، محاضرة تثقيفية بعنوان "مخاطر الإدمان وأساليب الوقاية والعلاج"، بمقر مكتبة صلاح شريت بريفا، حاضرتها اسماء البدري مسئول التثقيف الصحي بريفا .

وتحدثت المحاضرة عن مخاطر الإدمان وأساليب الوقاية والعلاج وكيفية تطور مراحل الإدمان وما هي طرق مكافحة الإدمان وتأثير المخدرات علي الشباب، كما وجهت رسالة خاصة إلى الأسرة باعتبارها الموجه الاول والرئيسي للشباب قائلة “ لابد من الاهتمام بالشباب صحياً ومحاولة إبعادهم عن الإدمان”.

كما تناولت المحاضرة، مخاطر المخدرات وانواعها المختلفة والتعريف بمراكز صحة الإدمان وكيفية الالتحاق بها وأساليب الوقاية والعلاج واختتمت اللقاء بتوجيه بعض النصائح الهامة للشباب حول مخاطر التدخين والادمان.

جاء ذلك ضمن برامج وزارة الثقافة، بإشراف الكاتب محمد ناصف نائب رئيس الهيئة، والتي تتضمن مجموعة من اللقاءات والمحاضرات والندوات التثقيفية التوعوية بإقليم وسط الصعيد الثقافى برئاسة ضياء مكاوى من خلال فرع ثقافة أسيوط.