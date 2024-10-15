محافظ المنوفية يتابع مستجدات الموقف التنفيذي لمشروعات الخطة الاستثمارية

عقد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، اليوم الثلاثاء، اجتماعا تنسيقياً لمتابعة مستجدات الموقف التنفيذى لمشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي 2024/ 2025، وكذا تطوير المناطق غير المخططة للوقوف على نسب الإنجاز وما تم اتخاذه من إجراءات لنهو المشروعات، جاء ذلك بحضور المستشار الهندسي للمحافظة، وعدد من الشركات المنفذة .

حيث تم استعراض موقف عدد من مشروعات الخطة ذات النفع العام التي تساهم بدورها فى الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين بعدد من القطاعات المتنوعة.

وشدد المحافظ علي ضرورة تكثيف الجهود وتذليل أية معوقات تواجه التنفيذ لضمان تسريع وتيرة العمل ورفع معدلات نسب الإنجاز لإنهاء الأعمال وفقا للجداول الزمنية، مشيراً إلى متابعته الميدانية على أرض الواقع لكافة المشروعات للوقوف على نسب التنفيذ وتقديم كافة التسهيلات والتيسيرات اللازمة.