وزير الخارجية يدين إعلان إسرائيل مصادرة أرض مقر الأونروا بالقدس المحتلة

أدان بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية المصري، إعلان إسرائيل مصادرة الأرض المقام عليها مقر أونروا بمدينة القدس المحتلة وتحويل موقعها إلى بؤرة استيطانية جديدة، وفقا لما نقلته فضائية القاهرة الإخبارية، اليوم الثلاثاء.

وأكد وزير الخارجية المصري لنظيرته الألمانية هاتفيا ضرورة الإسراع في وقف إطلاق النار بغزة والنفاذ غير المشروط للمساعدات الإنسانية، محذرا من محاولات إسرائيل المتكررة لوقف أنشطة أونروا والحملة الممنهجة التي تشنها ضد الوكالة لتشويه سمعتها وإضعافها.

كما شدد وزير الخارجية المصري على ضرورة وقف إطلاق النار في لبنان وتهدئة الأوضاع بالإقليم لمنع انزلاق المنطقة إلى حرب شاملة.

وطالب وزير الخارجية المصري الأطراف كافة بتنفيذ قرار مجلس الأمن 1701 دون انتقائية ويؤكد ضرورة دعم المؤسسات اللبنانية بما فيها الجيش اللبناني.