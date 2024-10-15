إحالة متهم للجنايات في تفجير مسكن والده بالقاهرة

أمرت نيابة حدائق القبة بإحالة عاطل بتهمة التشاجر مع والده، وإقدامه على تفجير العقار باستخدام أسطوانة غاز بسبب الخلاف على بيع شقة، في حدائق القبة، ما أدى إلى سقوط بلكونة وواجهة العقار، وإصابة 7 أشخاص الي محكمة الجنايات



تلقت غرفة النجدة بلاغا من الأهالي يفيد بسماع صوت انفجار مما إصابتهم الخوف والفزع، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمحل البلاغ وتم الدفع بسيارات إسعاف لنقل المصابين للمستشفى العام.

وتبين من الفحص سقوط جزء من واجهة العقار إثر انفجار أنبوبة بوتاجاز، نتيجة قيام شاب مدمن بالتشاجر مع والده داخل عقار بشارع سيد الحلو بدائرة القسم، بسبب الخلاف على بيع شقة، وقام بتفجير أسطوانة غاز، مما أدى إلى سقوط بلكونة وواجهة العقار، وإصابة 7 أشخاص تم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.