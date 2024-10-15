107 ميداليات و9 كؤوس و20 رقمًا قياسيًا لسباحي نادي المنيا ببطولة الصعيد الصيفية بالغردقة

حصد فريق سباحة نادي المنيا الرياضي، أكثر من 100 ميدالية والعديد من الكؤوس، وتحطيم الأرقام القياسية خلال بطولة الصعيد للسباحة بالغردقة، وسط إشادات بسباحي النادي في الأعمار السنية المختلفة، حيث شارك النادي بـ90 سباحا من بينهم 40 سباح لمواليد : 2011- 2012- 2013 ، و 50 سباح مواليد : 2014- 2015- 2016- 2017 والعمومي.

وحصل فريق سباحة النادي على 107 ميدالية متنوعة من بينها 26 ذهبية، 51 فضية ، 30 برونزية ، وكذلك الفوز بـ 7 كؤوس مراحل، وكأسان أحسن سباح للسباحين: "عبد الرحمن وليد علي" و "محمد عصام".

كما حقق السباحون 20 رقمًا قياسيًا لكل من :

عبد الرحمن وليد علي - 5 أرقام قياسية ، محمد عصام - 5 أرقام قياسية، كيفين سامح عدلي 3 أرقام قياسية ، جني علاء محمد - 3 أرقام قياسية، بيشوي جرجس - 3 أرقام قياسية، بدر محمد بدر رقم قياسي.

وكانت أقيمت البطولة بمدينة الغردقة بمشاركة 31 ناديًا، وحصل نادي المنيا على المركز الرابع في الترتيب العام.

وحرص أعضاء مجلس إدارة نادي المنيا على حضور فعاليات البطولة، حيث حضر كلا من: ا. أحمد علي ، والمهندس علي بهاء، لدعم وتشجيع أبناء النادي.

وضم الجهاز الفني لسباحة نادي المنيا كل من: د. محمد تايسون رئيساً للجهاز الفني ، ك. محمود هاني مدير فني فرق السباح ، ك. أيمن فتح الباب مديراً فنياً لقطاع التجهيزي والمدارس، ك. أحمد عبد الغني مدرب عام قطاع البطولة ، ك. حامد عاطف مدرب، ك. أحمد سعيد مدرب، ك. رويدا مدربة الفتيات، ود. محمود سليمان مدير حمام السباحة.

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