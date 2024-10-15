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الثلاثاء 15 أكتوبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

المشدد 6 سنوات لشخصين في التنقيب عن الآثار بالساحل

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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 قضت محكمة جنايات القاهرة، بمعاقبة شخصين بالسجن المشدد 6 سنوات في التنقيب عن الآثار داخل مسكنهم بمنطقة الساحل . 

كانت الإدارة العامة لمباحث القاهرة تلقت إخطارا بورود معلومات تفيد قيام شخصين بالتنقيب عن الآثار داخل أحد العقارات.

 وبعمل التحريات اللازمة وجمع المعلومات تم التوصل إلي المتهمين وبإعداد الأكمنة اللازمة ألقت قوات الأمن القبض علي شخصين، حال قيامهم بالتنقيب غير المشروع عن الآثار، وعثرت أجهزة أمن القاهرة على حفرة بقطر 5 أمتار وعمق 9 أمتار والأدوات المستخدمة فى التنقيب، بمواجهتهم اعترفوا بقيامهم بأعمال الحفر بقصد التنقيب عن الآثار.

 وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

محكمة جنايات القاهرة التنقيب عن الآثار معاقبة شخصين بالسجن المشدد 6سنوات