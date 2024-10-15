رئيس جامعة عين شمس يترأس الجلسة الثانية لمجلس قطاع التعليم والطلاب

ترأس الدكتور محمد ضياء زين العابدين، رئيس جامعة عين شمس، اليوم الثلاثاء، الجلسة الثانية لمجلس قطاع التعليم والطلاب للعام الجامعي 2024-2025، بحضور وكلاء التعليم والطلاب في كليات الجامعة وأعضاء المجلس.

رحب محمد ضياء بالحضور في بداية الجلسة، معربًا عن تقديره للجهود المبذولة من قبل الوكلاء ومعاونيهم لضمان سير العملية التعليمية بشكل سلس.

وأشاد رئيس الجامعة بجهود قطاع التعليم والطلاب خلال فعاليات استقبال العام الجامعي الجديد، معربًا عن تقديره للدور البارز الذي يقوم به القطاع في دعم العملية التعليمية وتحفيز الطلاب، متمنيًا أن يكون العام الجديد ملئ بالمزيد من النجاحات والانجازات.

وكرم المجلس مديري وحدات التعلم الإلكتروني في كلية البنات والتربية والهندسة نظرًا لجهودهم المتميزة في تفعيل أداء المعامل الإفتراضية من خلال دعم ومتابعة الأقسام العلمية ودعم الطلاب ما كان له الأثر في تعظيم الاستفادة من التجارب الافتراضية وتحسين مخرجات التعلم.

جاء هذا التكريم تقديرًا لدورهم في دعم ومتابعة الأقسام العلمية وتقديم الدعم اللازم للطلاب، ما أسهم في تعزيز الاستفادة من التجارب الافتراضية وتحسين مخرجات العملية التعليمية، وحرصًا على تفعيل أداء المعامل الافتراضية التي تقدم أكثر من 185 تجربة افتراضية في مجالات الكيمياء والفيزياء والأحياء لطلاب كليات الجامعة من خلال التكامل مع منظومة التعلم الالكتروني ASU2Learn.

وأكد ضياء خلال الجلسة على حرص الجامعة على الاهتمام بالطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة وطلاب نظام الدمج التعليمي، داعيًا الكليات إلى توفير الدعم لهم من خلال مراكز رعاية الطلاب بالجامعة، بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي لتوفير الموارد اللازمة من مدربين ومترجمي لغة الإشارة.

وأكد رئيس الجامعة، أن التعليم حق مكفول للجميع، وذلك من خلال إطلاق برنامج إلكتروني لتحويل اللغة العربية المنطوقة إلى مكتوبة لخدمة الطلاب الصم وضعاف السمع، مع توجيه مركز خدمات الطلاب ذوي الإعاقة بتطوير طرق التعلم التقليدية وإتاحة المرونة حسب نوع الإعاقة، بالإضافة لتوفير خيارات تعليمية متنوعة تتناسب مع احتياجات وقدرات كل طالب من خلال استخدام التكنولوجيا الحديثة مثل برامج الكمبيوتر والتطبيقات والأجهزة المساعدة لتسهيل عملية التعلم.

وأوضح، أنه حرصًا من إدارة القطاع على تحقيق الإتاحة لذوى الإحتياجات الخاصة ودمجهم مع قرنائهم يتم فتح صالة الألعاب الرياضية (الجيم) لجميع الطلاب وبخاصة الطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة، مع توفير الإشراف المختص لتدريبهم وحمايتهم .