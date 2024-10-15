"بدوى" يبحث مع وزير البيئة والطاقة اليوناني فتح آفاق جديدة للتعاون

استقبل المهندس كريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية ثيودوروس سكايلاكاكيس وزير البيئة والطاقة اليوناني والوفد المرافق له الذي يزور القاهرة حاليًا بحضور المهندس معتز عاطف وكيل الوزارة للمكتب الفني والمتحدث الرسمي للوزارة.

وأكد الوزيران على تضافر جهود البلدين لفتح افاق جديدة للتعاون في مجال الطاقة والتنمية المستدامة ويشمل ذلك بحث سبل إقامة تعاون وشراكة بين مصر واليونان في مجال التقاط وتخزين الكربون CCS ونقل وتخزين الهيدروجين الأخضر في إطار الربط الاستراتيجي بين البلدين في مجال الطاقة بما يعود بالعديد من المنافع الاقتصادية والإستراتيجية المشتركة.

واستعرض اللقاء المقومات الاستثمارية والبنية التحتية في كلا البلدين والخطوات اللازمة لتهيئة المناخ لإقامة مشروعات شراكة استراتيجية للتعاون في مجال الطاقة والتنمية المستدامة.

واكد المهندس كريم بدوي ضرورة العمل بين مصر واليونان علي وضع خارطة طريق واضحة بما يمكننا من إقامة تعاون فعال في مجال التقاط وتخزين الكربون ونقل وتخزين الهيدروجين الاخضر، استكمالا لخطوات التعاون الهامة في مجال الغاز الطبيعي التي جرت بين شركة إيجاس المصرية وكوبيلوزوس اليونانية.

وفي هذا الصدد، أكد الجانبان العمل علي دراسة توقيع اتفاق تعاون مشترك في مجال التقاط وتخزين الكربون ، كما أكدا اهمية التعاون مع الاتحاد الأوروبى في هذا المجال و مايتعلق بالجوانب التنظيمية.

ولفت الوزير إلى أن مصر واليونان في مرحلة جديدة من التعاون البناء في مجال الطاقة والذي يتسم بالتنوع والاعتماد على الطاقات منخفضة الكربون في إطار العمل علي اقامة ممر للطاقة بين البلدين .

ومن جانبه، أكد وزير البيئة والطاقة اليوناني أن مصر تمتاز بإمكانات هائلة في مجال الطاقة المتجددة والبنية التحتية والتي تسهم في إنجاح هذا التعاون، لافتًا إلى ما اتخذته اليونان من خطوات لدعم وتطوير البنية التحتية في قطاع الطاقة لديها وخاصة تطوير المحطة العائمة الكسندروبوليس FSRU لتخزين الغاز الطبيعي المسال وإعادة تحويله إلى الحالة الغازية والتي تم تطويرها من أجل التصدير الخارجي إلى جانب خدمة الاستهلاك المحلي.

كما تعمل علي بناء قدراتها في المجالات الجديدة، مشيرا إلى أن الربط بين الدولتين سيفتح مجال اكبر للتعاون في مشروعات مستقبلية للطاقة.

وأكد الوزيران أهمية الإستفادة من التكنولوجيا الحديثة لدعم مشروعات الشراكة المستهدفة في مجال الطاقة والتقاط وتخزين الكربون والهيدروجين الاخضر.