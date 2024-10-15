مكياج الغزالة.. خطوات بسيطة لوضع الميكب الترند

في الآونة الأخيرة، اجتاحت منصات التواصل الاجتماعي تريند جديد في عالم المكياج يعرف باسم "مكياج الغزالة"، الذي أصبح من أكثر الصيحات شعبية بين مشاهير السوشيال ميديا وخاصة منصة الفيديوهات الشهيرة "تيك توك"، حيث يركز هذا اللوك على إبراز العيون بطريقة جذابة تجعلها تبدو واسعة وساحرة كعيون الغزال، مما جعله حديث الجميع وأثار اهتمام الكثيرين في عالم الجمال، وتقدم لكم "البوابة نيوز" خطوات بسيطة لتطبيق "مكياج الغزالة".

للحصول على مظهر مكياج الغزالة، هناك خطوات أساسية يجب اتباعها لتبرز ملامح الوجه بطريقة ناعمة وجذابة:

1- تطبيق الفونديشن

ابدئي بتوزيع كريم الأساس بشكل متساوٍ على كامل الوجه، لتوحيد لون البشرة وإخفاء العيوب، فمن المهم اختيار درجة تناسب لون بشرتك للحصول على مظهر طبيعي.

2- استخدام الكونسيلر

يُستخدم الكونسيلر لإخفاء الهالات السوداء والبقع الداكنة حول العينين، مما يمنحك مظهرًا نظيفًا ومشرقًا، ضعيه بلطف تحت العين وامزجيه جيدًا.

3- رسم العيون بالأيلاينر

حددي العيون باستخدام الأيلاينر بطريقة تمنحها مظهرًا أوسع وأكثر جاذبية، فالسر وراء تشبيه هذا المكياج بعيون الغزال يكمن في الطريقة التي يتم بها رسم الأيلاينر، لذا احرصي على الدقة.

4- إبراز الأنف والخدين باللون البني

ضعي لمسات من اللون البني على عظام الأنف والخدين لزيادة تحديد ملامح الوجه، فدمج اللون بشكل ناعم يضمن الحصول على مظهر طبيعي.

5- تلوين مقدمة الأنف

استخدمي اللون البني الفاتح لتلوين مقدمة الأنف، مما يكمل اللوك ويبرز المظهر النهائي بشكل لافت للنظر.

سبب شهرة مكياج الغزالة على السوشيال ميديا*

رافق هذا التريند العديد من الفيديوهات التي تبرز المؤثرات ومشاهير التيك توك وهن يطبقن خطوات مكياج الغزالة، وغالبًا ما تكون هذه الفيديوهات مصحوبة بأنغام أغاني مثل "غزال ما بنصادي" للفنان عبد المجيد عبد الله أو "الغزالة رايقة، وهذه الأجواء الفنية المرحة زادت من شعبية المكياج وجعلته محط أنظار الجميع، ويعتبر مكياج الغزالة من الصيحات المفضلة حاليًا نظرًا لسهولة تطبيقه وتأثيره الكبير في تغيير مظهر العيون، كما أن مشاركة المشاهير تجاربهن وتنافسهن في إظهار لوكات مبتكرة ساهمت في انتشاره بسرعة.

فوائد اعتماد مكياج الغزالة

- إبراز العيون: يساعد هذا المكياج في جعل العيون تبدو أكبر وأكثر جاذبية، مما يمنحها مظهراً مميزاً.

- إطلالة ناعمة: يمنحك مظهراً طبيعياً يناسب جميع الأوقات والمناسبات، سواء كانت رسمية أو غير رسمية.

- سهل التطبيق: خطوات المكياج بسيطة وسهلة التنفيذ، حتى لغير المحترفين، مما يجعله خيارًا مثاليًا للجميع.