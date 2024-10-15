مقتل شرطي إسرائيلي وإصابة أخر في إطلاق نار بأسدود

قالت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الثلاثاء، إن عملية إطلاق نار قرب مدينة أسدود جنوب الأراضي الفلسطينية المحتلة وقعت ما أسفرت عن مقتل شرطي إسرائيلي وإصابة أخر، حيث أطلقت الشرطة الإسرائيلية النار على منفذ العملية ما تسبب في استشهاده.



وكشفت هيئة الإسعاف الإسرائيلية عن تسجيل 5 إصابات نتيجة عملية إطلاق النار على الارتكاز الأمني في أسدود، فيما لم تحدد حتى الآن الشرطة الإسرائيلية هوية مطلق النيران.



ولم تكن تلك العملية هي الأولى في أسدود حيث قتل شخص وأصيب 5 جنود إسرائيليون في عملية طعن نفذها فلسطيني الأربعاء الماضي، حيث استشهد منفذ العملية أيضًا، حيث وصفت حركة المقاومة الإسلامية حماس العملية بأنها "بطولية".