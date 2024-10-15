"مخاطر الإنترنت والألعاب الإلكترونية على الشباب" محاضرة تثقيفية بثقافة أبوتيج

نظم قصر ثقافة أبوتيج برئاسة محمود على بيوض محاضرة تثقيفية بعنوان " مخاطر الإنترنت والألعاب الإلكترونية على الشباب " بمقر القصر.

تحدثت خلالها نهى احمد سيد مسئول تكنولوجيا المعلومات بالقصر عن إدمان الإنترنت وأضراره النفسية والصحية، كما قدمت رؤية جوهرية حول مفهوم الألعاب الإلكترونية والتي تهدف إلى تدمير التفكير لدى الطفل وعدم تطويره وجعله مجرد آلة متحركة وكيفية تدعم البرامج التي تحتويها الألعاب الإلكترونية والتي تعتبر هي الحرب الرئيسية ضد نمو المجتمع.

جاء ذلك ضمن برامج وزارة الثقافة، والمبادرة الرئاسية بداية جديدة لبناء الإنسان، وفى إطار حرص الهيئة العامة لقصور الثقافة بإشراف الكاتب محمد ناصف نائب رئيس الهيئة، على التثقيف الصحيح للشباب وخلق فكر ثقافي متميز تقيم الهيئة العامة لقصور الثقافة مجموعة من الأنشطة الثقافية والفنية المتنوعة بإقليم وسط الصعيد الثقافي برئاسة ضياء مكاوى من خلال فرع ثقافة أسيوط.