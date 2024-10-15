ثقافة فزارة بأسيوط تحتفي بذكرى نصر أكتوبر المجيد

نظمت المكتبة الثقافية بفزارة محاضرة تثقيفية بعنوان " نصر أكتوبر المجيد" بمقر مدرسة عثمان علي الابتدائية.

حاضرها الشاعر اشرف رشاد والذي تناول الحديث حول نصر أكتوبر المجيد ومناسبة الاحتفال بذكرى السادس من أكتوبر والعاشر من رمضان واستراتيجية الحرب والتي تجسد صمود الجيش المصري وعبور خط بارليف وكيفية التعامل مع العدو وتحقيق النصر.

جاء ذلك ضمن برامج وزارة الثقافة، في إطار احتفال الهيئة العامة لقصور الثقافة بإشراف الكاتب محمد ناصف نائب رئيس الهيئة بذكرى نصر أكتوبر العظيم من خلال إقامة العديد من الفعاليات الثقافية والفنية بإقليم وسط الصعيد الثقافى برئاسة ضياء مكاوي من خلال فرع ثقافة أسيوط.