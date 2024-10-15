ضمن مبادرة "بداية".. تنفيذ التدريب الأسبوعي للبطل الأولمبى في "تنس الطاولة" بالبحر الأحمر

نفذت مديرية الشباب والرياضة بالبحر الأحمر - الإدارة العامة للرياضة، التدريب الأسبوعي للمشروع القومى للموهبة والبطل الأولمبى فى لعبة تنس الطاولة ناشئين وشباب بالصالة المغطاة بالمركز الدولي للتنمية الرياضية بالغردقة بحضور الكابتن إبراهيم جودة المشرف الفني للمشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي بوزارة الشباب والرياضة، وذلك في إطار مبادرة بداية جديدة لبناء الإنسان مبادرة رئيس الجمهورية للتنمية البشرية

يذكر أن المشروع القومى للموهبة والبطل الأوليمبى أحد أهم المشروعات القومية المعنية بإعداد أبطال قادرة على المنافسة وتحقيق انجازات للرياضة المصرية في ضوء التطور الذي تشهده منظومة الرياضة والتى تلقى كافة أنواع الدعم من الرئيس عبد الفتاح السيسى، وهو ما يؤكده الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة حيث يعد المشروع من ضمن الأهداف الإستراتيجية للوزارة في مجال إكتشاف ورعاية المواهب الرياضية استناداً إلى دوره في الكشف عن الموهوبين ورعايتهم وإعدادهم بالشكل الأمثل كونهم أبطال المستقبل الذين سيمثلون مصر في مختلف المحافل الدولية.

أكد فراج عبد المقصود وكيل وزارة الشباب والرياضة بالبحر الأحمر، ضرورة الاهتمام بإجراء التدريبات الأسبوعية للمشروع القومى للموهبة والبطل الأوليمبى لما له من أهمية خاصة فى رعاية المواهب الرياضية وتأهيلها على أسس علميه سليمة لتصبح نماذج رياضية مشرفة تمثل مصر محلياً ودولياً.

يأتى هذا تحت رعاية الدكتور اشرف صبحى وزير الشباب والرياضة واللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر وتوجيهات فراج عبد المقصود وكيل الوزارة - مدير المديرية وإشراف ممدوح خليفة وكيل المديرية لشؤون الرياضة ، دكتور تامر عبدالعظيم مدير عام الموهبة والبطل الأوليمبى بوزارة الشباب والرياضة ، موسي الرشيدي مدير الإدارة العامة للرياضة و مدير المشروع القومى للموهبة والبطل الأوليمبى بالبحر الأحمر .