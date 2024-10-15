ثقافة أبوتيج تحتفي بذكرى نصر أكتوبر المجيد

استقبل قصر ثقافة أبوتيج، برئاسة محمود على بيوض مجموعة من الأطفال، حيث تم تنفيذ العديد من الفعاليات الثقافية والفنية احتفالا بذكرى نصر أكتوبر المجيد.

بدأت الفاعليات بتفقد الأطفال قاعة الهوايات والأنشطة، حيث تم تقديم عدد من الألعاب الترفيهية بالإضافة إلى ورشة فنية للأطفال قدمها الفنان أسامة المنصوري وتم التعبير عن نصر أكتوبر المجيد.

بجانب تقديم ورش حكي للأطفال بعنوان "نصر أكتوبر المجيد" قدمها الشاعر عصام همام، تناول خلالها العديد من البطولات للجنود ممن ضحوا بارواحهم فداء للوطن، إلي جانب عروض افلام سينمائية وتم عرض فيلم "الممر".

بجانب ورشة رسم على الوجوه نفذها الفنان صالح محمد علي، كما تم الاستماع إلى مجموعة من المواهب الأدبية والفنية الشابة المتميزة في مجالات الشعر والغناء والتمثيل والإنشاد الديني.