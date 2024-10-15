رئيس مدينة رأس غارب يتواصل مع المواطنين لحل مشاكلهم

يواصل اللواء ممدوح نديم رئيس مدينة رأس غارب، اليوم الثلاثاء، لقاءه الدورى مع المواطنين حيث حرص على الاستماع إلي المواطنين لتلبية طلباتهم وفقا للضوابط و القوانين .

واستعرض رئيس المدينة خلال اللقاء (5 ) طلبات مقدمه من المواطنين ،بحضور مديرى إدارات خدمة المواطنين والاملاك والإدارة الهندسية ، لمناقشة طلب المواطنة فى ضوء اللوائح والقوانين.

وتضمن الطلبات طلب بحث حالة اجتماعية لذوى الهمم ، طلب فرصة عمل ، انتهاء غقد بشركة فرستس وطلب مساعدة لتجديد الغقد ، إضافة قطعة ارض ، تقنين ارض ، تغيير عقد الارض واضافة المساحة لاستخراج عقد بالمساحة الاجمالية ، وتم توجيه الطلب الى لجنة العشوائيات للانتهاء من تحقيق مطلب المواطنة فى اسرع وقت وفقا للضوابط و القوانين واللوائح المنظمة لها .

وأكد نديم على الاستمرار التواصل مع المواطنين و عقد لقاءات أسبوعية لخلق قنوات اتصال مباشرة مع الأهالي والاستماع إلى مشاكلهم وإيجاد حلول سريعة .