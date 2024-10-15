رئيس مدينة الشلاتين يبحث مشاكل الأهالي خلال اللقاء الأسبوعي

عقد العميد محمد البنا، رئيس مدينة الشلاتين، اليوم الثلاثاء، اجتماعًا موسعًا مع المواطنين، بحضور القيادات والإدارات المختصة، تم خلال الاجتماع الاستماع باهتمام لمطالب المواطنين، في اطار من الشفافية والتفاعل المباشر مع قضايا المجتمع المحلي.

تركزت أبرز المطالب التي قدمها المواطنون حول الحصول على مساعدات مالية، زيادة حصص المياه، وتوفير وحدات سكنية، ما يعكس الاحتياجات الملحة لبعض الفئات.

وقد أصدر رئيس المدينة توجيهات حازمة للإدارات المعنية بتذليل كافة العقبات أمام المواطنين، والعمل الفوري على معالجة تلك القضايا بما يحقق الرضا العام.

وشدد العميد محمد البنا على ضرورة سرعة تحرك اللجنة المختصة بالإسكان لضمان التوزيع العادل لوحدات الإسكان، وفقًا للشروط والمعايير الموضوعة، لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه في أسرع وقت ممكن.

يأتي ذلك في إطار الالتزام بتوفير السكن الملائم كجزء من استراتيجية تحسين جودة الحياة لسكان المدينة.

يأتي هذا اللقاء ضمن سلسلة جهود مستمرة تهدف إلى فتح قنوات اتصال مباشرة بين المسؤولين والمواطنين، بهدف الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة وحل المشكلات بشكل فعّال، بما يعزز من ثقة المواطنين في الجهاز التنفيذي، ويؤكد حرص القيادة المحلية على تحقيق التنمية المستدامة وتحسين مستوى المعيشة لجميع السكان.