محافظ أسيوط يشهد فعاليات "سلامتك تهمنا" لنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية

شهد اللواء دكتور هشام أبوالنصر محافظ أسيوط، فعاليات مبادرة "سلامتك تهمنا" لنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية بين العاملين بمختلف المنشآت بنطاق المحافظة التي نظمتها مديرية العمل بقاعة المؤتمرات بشركة أسيوط لتكرير البترول ضمن فعاليات مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي "بداية جديدة لبناء الإنسان" والتنمية البشرية لمدة ١٠٠ يوم تحت رعاية اللواء دكتور هشام أبو النصر محافظ أسيوط ووزير العمل محمد جبران.

جاء ذلك بحضور علي سيد مصطفى وكيل وزارة العمل بأسيوط، والكيميائي ماجد الكردي رئيس مجلس إدارة شركة أسيوط لتكرير البترول، والمستشار إسلام عوض مستشار المحافظ لشئون الإعلام والاتصال السياسي والمتحدث الرسمي للمحافظة، ومدحت كميل وإسلام حمدي ممثلا الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية بوزارة العمل، واللواء محمد عزت رئيس مركز أسيوط، وخالد مرغني مدير إدارة السلامة والصحة والمهنية بمديرية العمل، وبمشاركة مسئولي السلامة والصحة المهنية بالمصانع والشركات بنطاق المحافظة.

وتفقد المحافظ، معرض معدات وأدوات السلامة والصحة المهنية بشركة أسيوط لتكرير البترول والتي تشمل كافة الأجهزة التي تستخدم في مجال السلامة والصحة المهنية ومنها (ونش إنقاذ الأماكن المحصورة، وحدة تنفس هواء متنقل، بدلة اقتحام مقاومة الحريق من الألومنيوم، جهاز إمداد ذاتي بالهواء، قاذف حريق، خوذة وقائية، نقالة إنقاذ متعددة المهام، وجوانتي مقاوم للقطع، وحذاء مقاوم للكيماويات، افارول، واقى لحام، واقى وجه، واقى أذن، قناع نصف وجه، قناع كامل للوجه، نظام تهوية مضاد للانفجار) واستمع إلى شرح مفصل من مسؤولي السلامة والصحة المهنية بشركة أسيوط لتكرير البترول.

واستكمل محافظ أسيوط، الفعاليات بكلمات الترحيب من الكيميائي ماجد الكردي رئيس مجلس إدارة شركة أسيوط لتكرير البترول لفعالية مبادرة "سلامتك تهمنا" لنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية بين العاملين بمختلف المنشآت التي وضح خلالها تاريخ إنشاء الشركة ومسيرتها، تلاها كلمة ترحيب من مدحت وهيب ممثل الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية بوزارة العمل موضحاً أهمية حماية العنصر البشري وحماية العنصر المادي من المنشآت والمعدات والتدريب المستمر للعاملين لإتباع وسائل الحماية ثم كلمة ترحيب من على سيد مصطفى وكيل وزارة العمل بالضيوف موضحاً إهتمام القيادة السياسية بنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية وضرورة تنفيذ العديد من المبادرات وهذا ما وجه به وزير العمل محمد جبران مشيراً إلى وضع خطة لتنفيذ العديد من المبادرات داخل المنشآت الصناعية من اجل حماية العاملين من المخاطر التي يتعرضون لها أثناء سير العمل.

وفي كلمته أوضح محافظ أسيوط إن الهدف من مبادرة سلامتك تهمنا هو إطلاع المشاركين على مفهوم السلامة والصحة المهنية وأهدافها والتشريعات المتعلقة بها وتمكينهم من تحليل وتقييم مخاطر العمل وإدارة الأزمات والكوارث والكشف عنها حتى يمكن تلافيها ورفع مستوى الأداء والتدريب على أسلوب عمل متطور مؤكداً على أن السلامة والصحة المهنية من سمات تقدم الشعوب ومسؤولية الجميع في أي منشأة لأنها تتدخل في كافة نواحي الحياة سواء المجال الصناعي، أو الطبي، أو التعليمي، أو الخدمي مشيراً إلى ضرورة نشر وتعزيز وتعميق ثقافة السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل وتتضمن خدمات السلامة والصحة المهنية في إدارة المشروعات التنموية والأنشطة الإقتصادية بها في تقييم المخاطر.