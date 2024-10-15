قافلة للأزهر الشريف لنشر الفكر الوسطي وتصحيح المفاهيم بالشلاتين

استقبل العميد محمد البنا رئيس مدينة الشلاتين، اليوم، مدير عام الوعظ بالبحر الأحمر والوفد المرافق له، ضمن فعاليات قافلة مجمع البحوث الإسلامية التابعة للأزهر الشريف.

تهدف القافلة إلى تعزيز الفكر الوسطي للإسلام، وتوضيح المفاهيم الحقيقية للدين، وذلك دعمًا لجهود الدولة في مكافحة الإرهاب والتصدي للأفكار المتطرفة.

وأكد العميد البنا، أهمية هذه المبادرة في ترسيخ القيم النبيلة بين المواطنين، مشيرًا إلى ضرورة تكاتف الجهود لنشر رسالة القافلة بالمدينة.

وجه البنا بتقديم الدعم الكامل للقافلة من خلال التنسيق مع الإدارات المختصة، لضمان وصول الرسائل التوعوية إلى المواطنين في المدارس، الأندية، والتجمعات السكنية، سعيًا لتعظيم الاستفادة وتحقيق الأهداف المرجوة.

تأتي هذه الجهود في إطار استراتيجية الدولة لنشر الوعي الديني المعتدل وتحصين المجتمع من الفكر المتطرف، بالتعاون مع المؤسسات الدينية الرائدة.