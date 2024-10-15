قاتل صامت.. دراسة توضح علاقة المسكنات بالاكتئاب وقرحة المعدة

تعد المسكنات جزءًا لا يتجزأ من حياة العديد من الأشخاص؛ إذ يعتمد عليها الكثيرون لتخفيف الآلام اليومية مثل الصداع وآلام الظهر والتهابات المفاصل، ومع تسارع وتيرة الحياة وزيادة الضغوط اليومية، يلجأ البعض إلى استخدام هذه الأدوية بشكل عشوائي ودون استشارة طبية، مما يثير تساؤلات حول آثارها الجانبية المحتملة التي قد تؤدي إلى مشاكل صحية خطيرة، حيث نفت دراسة حديثة الاعتقاد السائد بأن الباراسيتامول هو أكثر المسكنات أمانًا.

وكشفت دراسة طبية حديثة، نشرت نتائجها في دورية "بي أم جي" الطبية، أن الجرعات المنخفضة من الباراسيتامول، التي تعتبر عادةً آمنة، يمكن أن تؤثر سلبًا على صحة القلب، حيث أوضحت الدراسة أن استخدام الباراسيتامول بجرعات آمنة، مثل 500 ملج يوميًا، يمكن أن يغير أكثر من 20 مسارًا للإشارات داخل القلب.

وبناءً على هذه النتائج، أوصت الدراسة باستخدام الباراسيتامول بأقل جرعة فعالة ولأقصر مدة ممكنة، وأكدت أن تناول جرعات متوسطة إلى عالية بشكل متكرر قد يكون له تأثيرات سلبية على الصحة، مثل مشاكل القلب الناتجة عن الإجهاد التأكسدي.

ومن جانبه، يؤكد الدكتور وائل صفوت، استشاري الباطنة العامة، أن الإفراط في تناول المسكنات يمكن أن يؤدي إلى الاعتماد عليها، مما يقلل من فعاليتها في تخفيف الألم، ونتيجة لذلك، قد يشعر الشخص بالحاجة لزيادة الجرعات تدريجيًا، مما يزيد الضغط على أعضاء الجسم ويعرضه لمضاعفات صحية خطيرة، ومن المخاطر الأخرى المرتبطة بالإفراط في استخدام الباراسيتامول، أن هذا الدواء قد يسبب التهابًا في الكبد، حيث تظهر الأعراض في شكل كسل أو خمول أو اصفرار في العين، رغم أن هذه الحالات نادرة.

كما يحذر الدكتور عمرو ماجد، استشاري الجهاز الهضمي، من الكثرة في تناول المسكنات، موضحًا أن هذه الأدوية رغم فعاليتها المؤقتة في تقليل الألم، قد تتسبب في تأثيرات سلبية كبيرة، وتشير الدراسات إلى أن نحو 50% من حالات قرحة الجهاز الهضمي النازفة ترتبط بتناول المسكنات، حيث تؤدي إلى تآكل جدار المعدة الداخلي.

وأشار الدكتور عمرو إلى أن المسكنات ومضادات الالتهاب يمكن أن تسبب ارتفاع ضغط الدم وفشل عضلة القلب، حيث تؤدي إلى احتباس الصوديوم في الجسم وتقليل إخراجه.، وقد أظهرت الأبحاث أن تناول هذه الأدوية يزيد من خطر الإصابة بفشل القلب بنسبة تصل إلى 19%، وهذا الخطر يتصاعد مع زيادة كمية الدواء المستهلكة.