محافظ أسيوط يفتتح معرض السلع لإدارة "مشروعك" بمجمع المصالح بحي شرق

افتتح اللواء دكتور هشام أبو النصر محافظ أسيوط، معرض السلع لإدارة مشروعك برعاية مركز ومدينة أسيوط والذي أقيم بمجمع المصالح بحي شرق بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة ضمن أنشطة المبادرة الرئاسية "بداية"، ويأتي ذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بتوفير السلع المتنوعة بأسعار مناسبة للمواطنين وكذلك إتاحة فرص تسويق وعرض المنتجات والحرف اليدوية للفتيات والنساء والأسر المنتجة.

رافقه خلال الجولة المستشار إسلام عوض مستشار المحافظ لشئون الإعلام والاتصال السياسي والمتحدث الرسمي للمحافظة، واللواء محمد عزت رئيس مركز أسيوط وأحمد سويفي وكيل وزارة الشباب والرياضة بأسيوط.

وتفقد المحافظ المعرض وأقسامه والمنتجات المعروضة مثل "الحرف اليدوية والملابس والأثاث والإكسسوارات والسلع الغذائية والمخبوزات والمنتجات الخشبية بالإضافة إلى الصناعات اليدوية والحرفية والتراثية مثل المفروشات المنزلية والمنسوجات والفخار والحلي والإكسسوارات من الحرف اليدوية وتجهيز العرائس من الأدوات المنزلية" واطمأن على أسعار المنتجات المعروضة واستمع من الأسر المشاركة عن طرق تصنيع منتجاتهم المختلفة والمعدات المستخدمة في التصنيع، موجهاً بتقديم ماكينة خياطة لإحدى الأسر المنتجة للملابس وتوفير عجان ومفرمة لإحدى الأسر المنتجة للمخبوزات دعماً لهم وللأسر الأولى بالرعاية.

وأشاد محافظ أسيوط، بجودة وأسعار المنتجات المعروضة بالمعرض مما يساهم في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين لافتاً إلى أهمية تضافر الجهود بين كافة المؤسسات والهيئات والجهات الحكومية والأهلية والمجتمع المدني بالمساهمة في دعم الأسر ومساندتها من أجل حياة كريمة ومعيشة كريمة بكافة السبل الممكنة، موضحاً أن الدولة حريصة على إقامة مثل هذه المعارض بهدف تحفيز الأسر على إقامة مشروعاتها الخاصة وتشجيعها على تبني فكرة ريادة الأعمال من أجل تعظيم الاستفادة من الطاقات والمهارات التي تمتلكها مما يخلق فرص عمل للشباب والشابات ويوفر دخلاً مناسباً يعمل على رفع المستوى الاقتصادي والاجتماعي لهذه الأسر ويساهم في القضاء على البطالة كعنصر أساسي في تنفيذ خطط التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.