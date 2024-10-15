الأمم المتحدة: ربع لبنان خاضعة لأوامر الإخلاء الإسرائيلي بسبب القصف

كشفت مفوضية اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، اليوم، عن أن حوالي 25 % من مناطق لبنان خاضعت لأوامر الإخلاء القسري بسبب الضربات العسكرية الإسرائيلية على عدة مناطق في لبنان، في ضوء الحرب الإسرائيلية ضد حزب الله اللبناني.

يأتي ذلك في الوقت الذي لم يتوقف فيه القصف الإسرائيلي العنيف على عدة مناطق في لبنان، حيث أخلى أهالي القرى والبلدات الحدودية مع الشمال الإسرائيلي تلك القرى والمنازل خوفًا من القصف الإسرائيلي على مناطق الجنوب.



وكان برنامج الأغذية العالمي بالإضافة إلى منظمة اليونيسف قد أكدا في بيان مشترك ضرورة حشد الجهود الدولية من أجل وقف الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة وجنوب لبنان، تجنبًا للتوتر في المنطقة، وتزايد عدد اللاجئين والانتهاكات ضد الأطفال.



ونقلت وسائل إعلام أمريكية عن مسؤول في اليونسيف قوله إن أكثر من 400 ألف طفل لبناني يعانون من موجات نزوح كبيرة خلال الأسابيع القليلة الماضية، بالتزامن مع الضربات الإسرائيلية على الجنوب.