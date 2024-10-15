النيابة تباشر التحقيقات حول ضبط مخزن أدوية دون ترخيص بإمبابة

تباشر النيابة العامة بشمال الجيزة، التحقيقات حول ضبط مخزن لتجارة الأدوية بدون ترخيص، وطلبت النيابة التحريات حول الواقعة كما قررت التحفظ على الادوية المضبوطة و تشميع المخزن.

كانت قد أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة مفادها قيام مالك مخزن لتجارة الأدوية "بدون ترخيص" كائن بدائرة قسم شرطة إمبابة، بحيازة كميات من الأدوية ومستلزمات العمليات الجراحية غير المصرح بتداولها وكذا قيامه بحجب أدوية من نواقص السوق المصرى بقصد التلاعب فى أسعارها لتحقيق أرباح مادية غير مشروعة.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الجهات المعنية تم إستهدافه وضبطه وعثر بداخل المخزن المُشار إليه على "2 مليون قرص أدوية طبية مختلفة الأنواع 500 ألف عبوة محاليل طبية بدون مستندات دالة على مصدرها، 500 ألف أمبول تخدير بدون مستندات دالة على مصدرها، 750 أمبول لأدوية طبية مختلفة الأنواع". وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.