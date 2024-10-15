محافظ أسيوط يتفقد مبادرة الكشف المبكر عن أمراض سوء التغذية بإحدى المدارس

تفقد اللواء دكتور هشام أبوالنصر محافظ أسيوط، أعمال المسح الطبي عن أمراض سوء التغذية بمدرسة الوحدة العربية الإبتدائية بحي شرق مدينة أسيوط ضمن المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان" ومبادرة رئيس الجمهورية للكشف المبكر عن أمراض سوء التغذية التي تشمل "السمنة، الانيميا، قصر القامة" وتستهدف طلاب المدارس الإبتدائية على مستوى المحافظة للعام الدراسي 2024/2025.

رافقه خلال الجولة المستشار إسلام عوض مستشار المحافظ لشئون الإعلام والاتصال السياسي والمتحدث الرسمي للمحافظة، ومحمد ابراهيم الدسوقي وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط، ومحمد النمر مدير التعليم الفني بالمحافظة، وفي حضور الدكتور أحمد محمد عثمان نائب مدير الفرع المنسق للحملة، والدكتور على رسلان مدير عام الفرع، وعزه عبد السلام مديرة مدرسة الوحدة العربية الإبتدائية .

وصرح محافظ أسيوط، خلال تفقده للحملة أن المبادرة تستهدف الفحص الطبي الشامل لجميع طلبة وطالبات المدارس الإبتدائية الحكومية والخاصة والمعاهد الأزهرية بالمجان بهدف الكشف عن عدد ١٩٠ ألف طالب وطالبة على مستوى مدارس المحافظة وتم استهداف ٣٨ ألف طالب وطالبة حتى الآن .

وأضاف أبوالنصر أن المبادرة تعمل على ‏إجراء المسح الطبي لطلاب المرحلة الإبتدائية من خلال قياس الوزن، والطول، ونسبة الهيموجلوبين بالدم، للكشف عن الأمراض الناتجة عن سوء التغذية، وفى حال إكتشاف حالات مصابة بأي من هذه الأمراض التي تشملها المبادرة، يتم تحويلها إلى عيادات التأمين الصحي، وتسليمهم "كارت متابعة" يحتوي على البيانات الخاصة بهم، لمتابعتهم دورياً والاطمئنان على حالتهم الصحية بإستمرار وصرف العلاج بالمجان، كما يتم وضع الآليات اللازمة لتحسين صحة الطلاب، بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم بالمحافظة.

ووجه المحافظ، باتخاذ كافة الإجراءات التي من شأنها تنفيذ المبادرة على الوجه الأمثل لتحقيق المستهدف من المبادرة حفاظاً على صحة أبنائنا من طلبة المدارس وأن الدولة حريصة على توفير الوقاية والخدمات الطبية اللازمة لأبنائنا الطلبة خاصة طلاب المرحلة الإبتدائية، وذلك حرصاً على تخريج أجيال من الشباب لا يعانون من أعراض صحية تؤثر على مستقبلهم.

وأوضح منسق الحملة، أنه يتم خلال الحملة الكشف عن أمراض الأنيميا عن طريق أخذ نقطة دم ووضعها على كاشف يحدد وجود أنيميا، ومرض قصر القامة يتم الكشف عنه عن طريق قياس طول الطالب ومقارنته بمعدلات الطول الطبيعية لعمر الطالب، فضلاً عن إكتشاف مرض السمنة عن طريق قياس وزن وطول الطالب وقياس كتلة الجسم ومقارنة القياس بالمعدلات الطبيعية لعمر الطالب عن طريق فرق طبية مدربة على أعلى مستوى لمتابعة الحالات حتى استكمال الشفاء.

وأشاد وكيل وزارة التربية والتعليم بالدعم المستمر الذى يقدمه محافظ أسيوط، للنهوض بالمنظومة التعليمية مؤكداً أن المبادرة الرئاسية هذا العام تعد استكمالا، لفعاليات المبادرة للأعوام السابقة بهدف الكشف المبكر عن أمراض سوء التغذية (الأنيميا والسمنة والتقزم) على مستوي جميع المدارس الإبتدائية بمدن وقرى المحافظة.