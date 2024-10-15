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الثلاثاء 15 أكتوبر 2024
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داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

معدل البطالة في بريطانيا يتراجع لأدنى مستوى منذ يناير

البطالة في بريطانيا
البطالة في بريطانيا
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تراجع معدل البطالة في بريطانيا لأدنى مستوى منذ بداية العام، مع تباطؤ نمو الأجور بأدنى وتيرة منذ عامين وانخفاض عدد الوظائف الشاغرة.
وأظهرت بيانات مكتب الإحصاء الوطني أن معدل البطالة في المملكة المتحدة انخفض إلى 4% في الثلاثة أشهر المنتهية في أغسطس، من 4.1% في الثلاثة أشهر المنتهية في يوليو، وأدنى مستوى له منذ يناير ِوالذي بلغ 3.9%.
وتراجع عدد العاطلين عن العمل 141 ألف شخص إلى 1.386 مليون في الفترة المذكورة، في حين ارتفع معدل التوظيف إلى 75%، وانخفض معدل الخمول -الذي يمثل غير العاملين والذين لا يبحثون عن عمل- إلى 21.8%.
وعلى صعيد الأجور، أظهرت الإحصاءات الرسمية نموها بنسبة 4.9% بين يونيو وأغسطس، بانخفاض عن 5.1% في السابق.

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