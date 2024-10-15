الطيران الإسرائيلي يشن 3 غارات متتالية على بلدة حولا جنوبي لبنان

شن الطيران الحربي الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، ثلاث غارات جوية متتالية على بلدة /حولا/ بمحافظة النبطية، جنوبي لبنان.

وذكر التليفزيون اللبناني، الذي أورد الخبر، أن "حزب الله"، من جانبه، أعلن إسقاط مسيرة إسرائيلية من نوع /هرمز 450/.