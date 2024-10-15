شن الطيران الحربي الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، ثلاث غارات جوية متتالية على بلدة /حولا/ بمحافظة النبطية، جنوبي لبنان.
وذكر التليفزيون اللبناني، الذي أورد الخبر، أن "حزب الله"، من جانبه، أعلن إسقاط مسيرة إسرائيلية من نوع /هرمز 450/.
بوابة العرب
الطيران الإسرائيلي يشن 3 غارات متتالية على بلدة حولا جنوبي لبنان
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شن الطيران الحربي الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، ثلاث غارات جوية متتالية على بلدة /حولا/ بمحافظة النبطية، جنوبي لبنان.
شن الطيران الحربي الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، ثلاث غارات جوية متتالية على بلدة /حولا/ بمحافظة النبطية، جنوبي لبنان.