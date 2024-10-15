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الثلاثاء 15 أكتوبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

الطيران الإسرائيلي يشن 3 غارات متتالية على بلدة حولا جنوبي لبنان

الطيران الإسرائيلي
الطيران الإسرائيلي
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شن الطيران الحربي الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، ثلاث غارات جوية متتالية على بلدة /حولا/ بمحافظة النبطية، جنوبي لبنان.
وذكر التليفزيون اللبناني، الذي أورد الخبر، أن "حزب الله"، من جانبه، أعلن إسقاط مسيرة إسرائيلية من نوع /هرمز 450/.

الطيران الإسرائيلي لبنان حزب الله