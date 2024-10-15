محطة وقود تغش البنزين بالماء في أسيوط

قال اللواء دكتور هشام أبوالنصر محافظ أسيوط أن الأجهزة الرقابية بالمحافظة تمكنت من ضبط محطة وقود تقوم بغش البنزين بالماء بغرض تحقيق أرباح غير مشروعة فضلاً عن ضبط تصرف في كميات تقدر بـ 3322 لتر سولار وبنزين(80) وبنزين (92) وتم تحرير محاضر واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين وفقاً للقرارات والقوانين المنظمة لذلك وتأتي هذه الحملات ضمن الخطة الشاملة التي تنتهجها المحافظة لتحقيق الإنضباط في الأسواق والتصدي لكافة أنواع التلاعب والغش التجاري والممارسات الاحتكارية بكافة أشكالها لضمان وصول الدعم لمستحقيه وتقديم خدمات أفضل للمواطنين وردع كافة الممارسات التي تضر بجمهور المستهلكين وحقوق الدولة.

وأوضح محافظ أسيوط أنه في إطار الجهود المبذولة من الجهات الرقابية بالدولة لإحكام الرقابة علي تداول المنتجات البترولية تم التنسيق بين اللجنة المركزية للرقابة على تداول المنتجات البترولية بالهيئة المصرية العامة للبترول برئاسة المهندس تامر محمد السيد رئيس اللجنة المركزية للرقابة على تداول المنتجات البترولية بالهيئة المصرية العامة للبترول لشن حملة بمشاركة عبدالناصر كامل علي عضو اللجنة المركزية وبالاشتراك مع مباحث التموين بقيادة المقدم أحمد علي مدير الإدارة والرائد أحمد عبدالكريم وكيل الإدارة ومديرية التموين والتجارة الداخلية بقيادة خالد محمد أحمد وكيل الوزارة حيث تم تحرير محضر رقم ١٩٥٨٣جنح أول لسنة ٢٠٢٤ لإحدى محطات الوقود تغش البنزين بالماء بغرض تحقيق أرباح غير مشروعة مما يتسبب في تخريب مواتير السيارات فضلاً عن تحرير محضر رقم ١٩٥٨١ جنح أول لسنة 2024 للتصرف في كميات 1588 لتر سولار و837 لتر بنزين(80) و897 لتر بنزين (92) وتم التحفظ على الكميات تحت تصرف النيابة.

كان محافظ أسيوط قد أعلن عن تخصيص بعض الخطوط الساخنة لتلقي شكاوى المواطنين على أرقام (2135858/ 088) أو رقم (2135727/ 088) ورقم (2135670/ 088) أو إرسال الصور والشكاوى عن طريق برنامجي ( واتس آب - تليجرام ) على مدار 24 ساعة على رقم (01066628906) بالإضافة إلى رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابع لمجلس الوزراء أو من خلال البوابة الإلكترونية للمنظومة www.shakwa.eg لتلقى البلاغات وشكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة.