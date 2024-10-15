إحالة المتهمين بقتل شاب لسرقة هاتفه في الجيزة للمحاكمة

قررت النيابة العامة بشمال الجيزة إحالة المتهمين بقتل شاب لسرقة هاتفه المحمول إلى المحاكمة الجنائية.

وكشفت التحقيقات أن بلاغا ورد لقسم شرطة الوراق مفاده العثور على جثة شاب داخل سيارة ملاكى. وبالفحص وتفريغ كاميرات المراقبة تبين هروب شابين مستقلين دراجة نارية، وبتتبع خط سيرهما وعمل التحريات الازمة تم القاء القبض عليهم.

وأوضحت التحقيقات أنه اثناء مرور الشابين بالدراجة النارية صادفوا الشاب وحاولوا خطف الهاتف الخاص به لكن محاولتهم فشلت وقاومهم المجنى عليه، فقام احدهم بإشهار سلاح ابيض بوجهه وطعنه عدة طعنات.