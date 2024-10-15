"تطوير المحتوى حول الزراعة الرقمية" ندوة بمديرية أسيوط

أكد اللواء دكتور هشام أبو النصر محافظ أسيوط، تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة للأنشطة الزراعية المختلفة في إطار المبادرة الرئاسية "بداية" لبناء الإنسان المصري وتحقيقاً لرؤية مصر 2030، وخطط التنمية المستدامة لافتاً إلى أهمية تتضافر وتكثيف الجهود بين كافة الجهات المعنية للحفاظ على الرقعة الزراعية والتوسع في زراعة محاصيل جديدة تساهم في زيادة الأمن الغذائي والتغذية والزراعة المستدامة، مشيراً إلى ضرورة تكثيف عقد الندوات واللقاءات مع الفلاحين والمزارعين وتوعيتهم بأهمية المحافظة على الرقعة الزراعية والحفاظ على البيئة فضلاً عن توعيتهم بالزراعات غير التقليدية وترشيد استهلاك المياه.

وأوضح محافظ أسيوط، أن مديرية الزراعة بقيادة المهندس محمود صبحي وكيل وزارة الزراعة قد قامت بتنفيذ ندوة "تطوير المحتوى حول الزراعة الرقمية والتسويق الإلكتروني وأهميته في ظل رؤية 2030" التي تعتبر إحدى أنشطة الدعم الفني من مشروع التحول المستدام للموائمة الزراعية في "صعيد مصر ... استار... الايفاد" ضمن فاعليات المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان" وذلك بقاعة المجمع الخدمي بقرية الزرابي التابعة لمركز أبوتيج وبحضور عدد من المزارعين لقريتي الزرابي والنخيلة.

وتناولت الندوة أهمية الزراعة الرقمية في فترتنا الحالية وذلك للتوجه إلى الزراعات غير التقليدية وترشيد استهلاك المياه، ومتابعة التطبيقات التسويقية الإلكترونية مثل (ازرع صح، والمفيد، ومحصولي) والتي تساعد المزارعين حالياً نحو التعرف على المحاصيل الزراعية المختلفة وخارج نطاق موقعهم وأسعارها السائدة للتوجه نحو إلغاء دور الوسيط وهو التاجر الذى يستغل المزارعين في تقليل ربحية المنتج للحصول هو على نسبته المالية بالإضافة إلى دور التطبيقات التسويقية والتي تتيح فرصة المحادثات المفتوحة والتي تعطى مساحة للتواصل بين المستخدمين والمهتمين بالمجال الزراعي لتبادل المناقشات والمعلومات المفيدة.