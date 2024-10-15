5 أمراض تصيب طفلك مع بداية الخريف.. طرق الوقاية

مع دخول فصل الخريف، يواجه الأطفال خطر الإصابة بالعديد من الأمراض نتيجة التغيرات المناخية وانخفاض درجات الحرارة، حيث تعتبر هذه الفترة من السنة حساسة للغاية، وتزداد احتمالات إصابة الأطفال بنزلات البرد والإنفلونزا وغيرها من المشاكل الصحية، وفي هذا السياق، تقدم لكم "البوابة نيوز" أبرز الأمراض التي يمكن أن تصيب الأطفال في الخريف وسبل الوقاية منها، وفقًا لما ذكره موقع "هيلث لاين".

1- نزلات البرد

تُعتبر نزلات البرد من أكثر الأمراض شيوعًا بين الأطفال في فصل الخريف، حيث تتسبب في أعراض مثل ارتفاع درجة الحرارة، سيلان الأنف، والتهاب الحلق، ولتعزيز مناعة الطفل، يُنصح بتقديم غذاء متوازن غني بالفيتامينات، وخاصة فيتامين C الموجود في الحمضيات مثل البرتقال والليمون، كما يُفضل تشجيع الأطفال على شرب الكثير من السوائل للحفاظ على رطوبة أجسامهم.

2- الإنفلونزا

تظهر أعراض الإنفلونزا بشكل مفاجئ وغالبًا ما تكون أكثر حدة من نزلات البرد، حيث تشمل آلام الجسم وارتفاع درجة الحرارة، ويُفضل التطعيم ضد الإنفلونزا قبل بداية الخريف لحماية الأطفال من الإصابة، كما يجب أيضًا تعليم الأطفال أهمية غسل اليدين بانتظام وتجنب ملامسة الأشخاص المرضى.

3- التهاب الحلق الفيروسي

يحدث التهاب الحلق الفيروسي عادة نتيجة الفيروسات المنتشرة في الجو، مما يتسبب في صعوبة في البلع وارتفاع في درجة الحرارة، فمن الضروري علاج الأعراض من خلال تقديم السوائل الدافئة والمشروبات المهدئة، كما يمكن أيضًا استخدام الغرغرة بالماء الدافئ والملح لتخفيف الألم.

4- الربو والحساسية

تتفاقم أعراض الربو والحساسية لدى بعض الأطفال خلال فصل الخريف بسبب زيادة الغبار وحبوب اللقاح في الهواء، فمن الضروري الحفاظ على نظافة المنزل، حيث يُنصح بتقليل الغبار وتنظيف المفروشات بانتظام، كذلك يجب تجنب التعرض لمسببات الحساسية مثل حبوب اللقاح من الأزهار، وإذا كان الطفل يعاني من الربو، يُفضل استشارة الطبيب لضبط العلاج.

5- التهابات الجهاز التنفسي

تُعتبر التهابات الجهاز التنفسي أيضًا من المشاكل الشائعة في فصل الخريف، حيث يمكن أن تتراوح الأعراض بين السعال والحمى وصعوبة التنفس، فيجب الحفاظ على جو دافئ في المنزل، مع استخدام المرطبات، للمساعدة في تقليل فرص الإصابة بهذه التهابات.

نصائح عامة للوقاية

- تعزيز المناعة: تأكدي من أن يتناول الأطفال الأطعمة الصحية، بما في ذلك الفواكه والخضروات، والحصول على قسط كافٍ من النوم.

- النظافة الشخصية: يجب تعليم طفلك أهمية غسل اليدين بانتظام، خاصة قبل تناول الطعام وبعد اللعب.

- استشارة الطبيب: في حال ظهور أي أعراض شديدة، يُفضل استشارة الطبيب لضمان العلاج الفوري والفعال.

- تجنب الأماكن المزدحمة: حاول تجنب الأماكن المزدحمة خلال ذروة انتشار الأمراض، حيث يمكن أن تزيد من فرص الإصابة.