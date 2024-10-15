إزالة 20 حالة تعد على الأراضي الزراعية بأسيوط

قال اللواء دكتور هشام أبوالنصر محافظ أسيوط أنه تم تنفيذ إزالة 20 حالة تعدي على أراضي زراعية وبناء مخالف بمركزي أبوتيج والقوصية وحي شرق خلال حملات تم شنها عقب رصد الحالات المخالفة بالتنسيق والتعاون بين كافة الجهات المعنية في هذا الشأن كـ (رؤساء الوحدات القروية ومسئولي إدارات الإشغالات والخدمات وحماية الأراضي والجمعيات الزراعية وأملاك الدولة والبيئة والري وحماية النيل) مشيراً إلى إتخاذ كافة الإجراءات القانونية وتحرير المحاضر اللازمة حيال المخالفين والمتعدين على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة أو أي بناء مخالف والتصدي لهم بكل حسم دون تهاون أو تقاعس على أن يتم متابعتها لعدم تكرار التعدي بناءاً على توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية.

وأوضح محافظ أسيوط أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوتيج برئاسة محمد حسن عبدالكريم رئيس المركز قد قامت بشن حملة بقيادة مصطفى فهمي نائب رئيس المركز ومشاركة مسؤول المتابعة بالمجلس ومسؤول الحملة الميكانيكية لتنفيذ فك شدة خشبية بطريق أحمد سعد غرب السكة الحديد بنطاق مركز أبو تيج مضيفاً إن الوحدة المحلية لمركز ومدينة القوصية برئاسة أسامة سحيم رئيس المركز نفذت حملة مكبرة أسفرت عن إزالة عدد 18حاله تعدى على الأرض الزراعية بالقوصية بمشاركة مصطفى عرابي وصالح البارودي ومحمد عبدالحميد نواب رئيس المركز وبالتعاون مع كافة الجهات المعنية في هذا الشأن مشيراً إلى إزالة فورية لأعمدة وسقف وحوائط دور خامس علوي بشارع جمال الدين ثابت بحي شرق وذلك خلال حملة برئاسة أحمد ثابت رئيس حي شرق وبمشاركة عاصم إبراهيم نائب رئيس الحى وأحمد فكرى والإشغالات بالحي.