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الثلاثاء 15 أكتوبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

وزير العمل ومحافظ الإسكندرية يبحثان تكثيف التعاون لتنفيذ أهداف "بداية"

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
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التقى وزير العمل محمد جبران، مع الفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية، بحضور محمد كمال وكيل مديرية العمل بالمحافظة، وذلك للتباحث بشأن مجموعة من الملفات المشتركة.

وأكد الجانبان أهمية تكثيف التعاون، لمواصلة المشاركة في  تنفيذ أهداف المبادرة الرئاسية “بداية جديدة لبناء الإنسان”، لا سيما في مجالات "التدريب من أجل التشغيل"، ودمج ذوي الهمم في سوق العمل، ونشر ثقافة السلامة والصحة المهنية، وتعزيز علاقات العمل في بيئة لائقة مشجعة على الاستثمار، محققة المزيد من الأمان الوظيفي للعامل، وكذلك دعم وحماية ورعاية الفئات الأكثر احتياجا، خاصة العمالة غير المنتظمة و"عمال التراحيل"..

ويقوم الوزير جبران اليوم بزيارة إلى الأسكندرية.تتضمن،جولة في معرض منتجات مراكز التدريب المهني بالمحافظة،والتابعة للوزارة ،و تسليم جوائز لأوائل خريجي "برنامج تدريبي" على 5 مهن،بالتعاون مع شركة "قدرة للتنمية والحلول التكنولوجية للتعليم"،وشركاء دوليين، ومحلين..

وكذلك عقود عمل لذوي همم ،لدمجهم في سوق العمل،تنفيذاً لتوجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي،رئيس الجمهورية.

كما يزور الوزير جبران شركة سيدى كرير للبتروكيماويات "سيدبك"، التي يعمل فيها 1071 عامل ،ليشهد ختام فعاليات مبادرة "سلامتك تهمنا" التي أطلقتها "الوزارة"، بمشاركة 17 شركة من داخل"المحافظة"؛ لنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية، للحفاظ على صحة العامل، وسلامة أدوات الإنتاج، وذلك في إطار تنفيذ أهداف المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان".

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