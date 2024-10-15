"قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا".. آخر ما نشرت الطالبة دنيا محمد ضحية حادث الجلالة

سادت حالة من الحزن بين أهالي مدينة الفيوم بمحافظة الفيوم، عقب انتشار خبر وفاة "دنيا محمد"، الطالبة بالفرقة الثانية بكلية الطب جامعة الأزهر، والتي وافتها المنية في حادث انقلاب أتوبيس طريق الجلالة - العين السخنة بمحافظة السويس.

وكانت ضمن أخر ما نشرت الطالبة "دنيا محمد"على موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك ، فيديو يبدأ بقوله تعالى" قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا" وقبل الحادث مباشرةً نشرت "دنيا" مقطع للآية الكريمة (ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون).

وتحولت صفحات موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك لدفتر عزاء حزنًا على وفاة الطالبة "دنيا محمد"، حيث نشرت"حبيبه أحمد" قائلة: ألف رحمه ونور تنزل عليكِ يحبيبة قلبي، ربنا يصبر قلوب أهلك وحبايبك يارب عروسه في الجنة ونحتسبك من الشهداء إن شاء الله.

كما نشرت "شروق محمد عطا" قائلة: ربنا يرحمك ويجعل مثواك الجنة اللهم أغفر لها وارحمها واعف عنها، وأكرم نزلها ووسع مدخلها، واغسلها بالماء والثلج والبرد، ونقها من الخطايا، كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم ابدلها دارًا خيرًا من دارها، وأهل خيرًا من أهلها، وادخلها الجنة، وأعذها من عذاب القبر، ومن عذاب النار، اللهم اجعل قبرها روضة من رياض الجنة، ولا تجعله حفرة من حفر النار.

ودعت"ندا بلال" للفقيدة قائلة: ربنا يرحمك ويجعل مثواك الجنة، اللهم إني اسألك لها الدرجات العلى من الجنة، وادخلها الجنة، واسألك لها خلاصا من النار.

تعود البداية عندما تلقى مرفق إسعاف السويس، بلاغًا من قائدي السيارات يفيد انقلاب أتوبيس، بطريق الجلالة - السخنة، اتجاه السويس، عند مفارق الطريق أمام محطة تموين السيارات على أثر ذلك لقي 10 أشخاص مصرعهم، وأصيب 28 أخرين في انقلاب أتوبيس ركاب بطريق "الجلالة- السخنة"، ونقل رجال الإسعاف المصابين إلى مجمع طبي السويس لتلقي العلاج والوفيات إلى ثلاجة حفظ الموتى.