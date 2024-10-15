تمريض الفيوم تقيم حفلا لاستقبال الطلاب الجدد

شهدت الدكتور غادة الجلاد، القائم بأعمال عميد كلية التمريض فعاليات حفل استقبال الطلاب الجدد بكلية التمريض، للعام الجامعي 2024 / 2025، وذلك تحت رعاية الدكتور ياسر مجدي حتاته، رئيس جامعة الفيوم، وإشراف الدكتور عاصم فؤاد العيسوي، نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والمشرف على قطاع التعليم والطلاب.

جاء ذلك بحضور الدكتورة سلوة عطية، وكيل الكلية لشؤون الدراسات العليا والبحوث، والدكتورة أمل فؤاد، وكيل الكلية لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور عاطف جمعه، منسق عام الأنشطة الطلابية بالكلية، وأعضاء هيئة التدريس والطلاب.

وأكدت الدكتورة غادة الجلاد، على المسؤولية الكبيرة التي تقع على عاتق الطلاب الجدد باعتبارهم سفراء لكلية التمريض جامعة الفيوم أمام المجتمع، وأن إدارة الكلية تهتم بعقد العديد من الندوات والمؤتمرات العلمية بشكل دوري والتي تهدف إلى تحقيق الاستفادة القصوى للطلاب.

كما رحبت الدكتورة سلوة عطية بالطلاب الجدد في رحاب كلية التمريض، مؤكدةً أن إدارة الكلية تسعى إلى تحقيق آمال وطموحات الطلاب من خلال عمل استطلاع رأي بشكل مستمر عن أداء العملية التعليمية بالكلية، مشيرةً إلى أهمية المشاركة في الأنشطة الطلابية لما لها من دور مهم في بناء شخصية الطالب معربة عن أمانيها بقضاء سنة دراسية سعيدة.

وتناولت الدكتورة أمل فؤاد التعريف بقطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة وحرصه على التعاون مع مؤسسات المجتمع المدني المعنية، وعقد البروتوكولات المختلفة من أجل تقديم خدمات متنوعة لخدمة الطالب الجامعي وكافة أفراد المجتمع.

وتحدث الدكتور عاطف جمعة عن الصعوبات التي قد يواجهها الطلاب خلال سنوات الدراسة وكيفية حلها ومعالجتها بالشكل الأمثل، متناولًا حقوق وواجبات الطالب الجامعي وأهمية تنظيم الوقت واختيار الطريقة المناسبة لممارسة الهوايات ومواجهة الضغوط الدراسية، وذلك من خلال المشاركة في الأنشطة الطلابية المختلفة.

وعلى هامش الحفل تم تكريم الطلاب من أوائل الكلية، وكذا عدد من الطلاب المتميزين في الأنشطة الطلابية، كما قامت مجموعة من الطلاب بتقديم بعض الفقرات المتنوعة.