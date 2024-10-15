عميد "آداب الفيوم" يشهد ورشة عمل حول تسجيل المقررات الدراسية

شهد أ.د طارق محمد عبد الوهاب، عميد كلية الآداب، بجامعة الفيوم، ورشة العمل التي نظمتها وحدة الإرشاد الأكاديمي لتسجيل المقررات الدراسية للعام الجامعي 2024/2025، تحت رعاية أ.د ياسر مجدي حتاته رئيس جامعة الفيوم، وإشراف أ.د عاصم العيسوي نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع والمشرف على قطاع التعليم والطلاب.

جاء ذلك بحضور أ.د أحمد بقوش وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، وأ.د هاني أبو العلا وكيل الكلية لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ود. نجوان عاصم مدير وحدة الإرشاد الأكاديمي، وعدد من أعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة، وذلك أمس الاثنين 14/10/2024 بقاعة المؤتمرات بالكلية.

أكد أ.د طارق محمد عبد الوهاب، أهمية الإرشاد الأكاديمي حيث يسهم في تحديد المسار الأكاديمي للطلاب، مرحبًا بالطلاب الجدد الملتحقين بالكلية لهذا العام، مؤكدًا دعم إدارة الكلية لكافة الطلاب والسعي لتوفير بيئة تعليمية محفزة تساعدهم على اكتشاف إمكاناتهم وتحقيق طموحاتهم.



ودعا عميد كلية الآداب، الطلاب للمشاركة الفعالة في مختلف الأنشطة والتعرف على نظام الدراسة وكيفية اختيار المقررات التي تناسب ميول وتطلعات المستقبل.

وأوضح ا.د أحمد بقوش، وكيل الكلية، أن الورشة تعد جزءًا لا يتجزأ من منظومة الدعم الأكاديمي التي تقدمها الكلية للطلاب، وتهدف إلى تعزيز وعي الطلاب بأهمية التخطيط الدراسي السليم وانعكاساته على مستقبلهم المهني.

وأشار إلى أن الكلية تعمل على تزويد طلابها بالمهارة والمعرفة اللازمة لاتخاذ قرارات مستنيرة في اختيار المقررات، مما يسهم في تحسين أدائهم الأكاديمي وتعزيز فرصهم المستقبلية.

وصرح أ.د هاني أبو العلا، بأن كلية الآداب تؤمن بأهمية الربط بين التعليم الأكاديمي واحتياجات سوق العمل، حيث تسعى إدارة الكلية إلى توجيه الطلاب نحو الاهتمام بمتطلبات سوق العمل، وتخريج جيل من المتخصصين القادرين على المساهمة بفعالية في تنمية مجتمعهم وخدمة بيئتهم.

وتناولت د. نجوان عاصم، أن وحدة الإرشاد الأكاديمي تؤدي دوراً محورياً في توجيه الطلاب نحو اختيار المقررات التي تتناسب مع قدراتهم وميولهم الأكاديمية، حيث تقدم إرشادات مفصلة حول كيفية بناء الجدول الدراسي بشكل متوازن، مع مراعاة متطلبات التخصص والمهارات المطلوبة في سوق العمل وتسعى لتمكين الطلاب من رسم مسار أكاديمي واضح يحقق طموحاتهم ويعزز فرصهم.