دقيقة حداد.. جامعة المنصورة الأهلية تنعي الطلاب ضحايا حادث "الجلالة" المأساوي

أعلنت جامعة المنصورة الأهلية اليوم الثلاثاء برئاسة الدكتور شريف يوسف خاطر رئيس جامعة المنصورة، عن الوقوف دقيقة حدادا على أرواح عدد من طلاب جامعة الجلالة، الذين وافتهم المنية إثر حادث أليم وقع مساء أمس للحافلة التي كانت تقلهم عائدين إلى أماكن سكنهم، بعد إنتهاء يومهم الدراسي وأدى إلى وفاة عدد منهم، و إصابة آخرين.

وجاء ذلك بمشاركة عمداء الكليات ومديري البرامج وأعضاء هيئة التدريس والعاملين و طلاب كلية الطب و الطلاب بالكليات المختلفة.

ونعى رئيس الجامعة باسمه وبالإنابة عن مجلس أمناء جامعة المنصورة الأهلية و المجلس الأكاديمي، وجميع منسوبي الجامعة من أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب، ببالغ الحزن والأسى، وفاة الطلاب معرباً عن تضامن جامعة المنصورة الأهلية مع أسرة جامعة الجلالة في هذا المصاب الأليم.

كما قدم صادق التعازي إلى الدكتور عادل العدوي رئيس مجلس أمناء الجامعة، و الدكتور محمد الشناوي رئيس الجامعة، وأسر الضحايا، وزملائهم، سائلا المولى عز وجل، أن يتغمد المتوفين بواسع رحمته وأن يسكنهم الفردوس الأعلى، ويلهم أهلهم وذويهم وأساتذتهم وزملاءهم الصبر والسلوان، وإنا لله َانا ايه راجعون.