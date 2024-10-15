سفارة الهند بمصر تنظم فعالية للترويج للسياحة بعد غد بالقاهرة

تنظم سفارة الهند في القاهرة بعد غد /الخميس/ فعالية للترويج للسياحة بمشاركة وكيلة وزارة السياحة يمنى البحار، كما يشارك في الفعالية مسؤولون من وزارة السياحة والآثار وأكثر من 100 ممثل لشركات الطيران ووكالات السياحة ومؤثرين على وسائل التواصل الاجتماعي.

وذكرت السفارة - في بيان صحفى اليوم /الثلاثاء/ - أن الفعالية تهدف إلى زيادة التبادلات السياحية الثنائية بين البلدين لاسيما وأن الهند ومصر، باعتبارهما مركزين قديمين للحضارة، تمتلكان علاقات ثقافية واقتصادية ودبلوماسية طويلة الأمد تمتد لأكثر من 4000 عام، ويتشابك تاريخ الهند ومصر بطرق تعكس إرثًا غنيًا من الاحترام المتبادل.

وتمثل هذه الفعالية دعوة لمصر ومواطنيها لاستكشاف التنوع المذهل والدفء والجو الروحاني الذي يتوفر في الهند، خاصة فى ضوء الروابط التاريخية العميقة بين البلدين، وهي علاقات لا تزال تلهم الآخرين وتستمر في الازدهار.

وأوضحت السفارة أن هذه الفعالية ترمي أيضا إلى إبراز أهمية الهند كوجهة سياحية ترحب بالعالم من خلال مزيج غني من المأكولات المتنوعة والأديان والفنون والحرف والموسيقى والطبيعة والمناظر الطبيعية والقبائل والتاريخ ورياضات المغامرات.