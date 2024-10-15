نظمت منطقة مطروح الأزهرية برئاسة الشيخ عبد العظيم سالم، اليوم الثلاثاء، زيارة ميدانية لطلاب معهد «الدكرور»، لمقر مكتبة مصر العامة بمدينة سيوة، في إطار فعاليات مبادرة «اقرأ كتابي»، التي نظمتها إدارة العلاقات العامة والإعلام، بالتعاون مع إدارة المكتبات بالمنطقة الأزهرية، لتعزيز الوعي الثقافي والمعرفي لطلاب المعاهد الأزهرية، وذلك ضمن فعاليات مبادرة «بداية» الرئاسية.

وتضمنت الزيارة تفقد أقسام المكتبة المختلفة والتعرف على الأنشطة والفعاليات والخدمات بالمكتبة، وتم تنفيذ عدد من الأنشطة، وزيارة متحف البيت السيوى للتعرف على تراث الواحة.

كما تم تنفيذ ندوة توعوية للطلاب، بعنوان "أهمية القراءة ودورها في تعزيز الثقافة"، والتي تضمنت الحديث عن مصادر الأدب لتعزيز الثقافة والوعي، ودور القراءة العام في القدرة على التعبير عن النفس بلغة سليمة ومعبرة، ودورها الكبير في تطور وتقدم الشعوب، وتعزيز الهوية الثقافية، والتراثية.

وفي نهاية الندوة تناقش الطلاب مع المحاضرين حول تجاربهم الشخصية بالكتابة وعن مستويات القراءة وأصناف الشعراء، وعن أثر القراءة على الموهبة.

أزهر مطروح ينظم زيارة ميدانية لطلاب معهد «الدكرور» لمكتبة مصر العامة

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