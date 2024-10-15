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الثلاثاء 15 أكتوبر 2024
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رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة التعليمية

جامعة الملك سلمان الدولية تنعى طلاب الجلالة وتتمنى للمصابين الشفاء العاجل

جامعة الملك سلمان
جامعة الملك سلمان الدولية
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تقدمت أسرة جامعة الملك سلمان الدولية بخالص العزاء والمواساة إلى مجلس أمناء جامعة الجلالة والأستاذ الدكتور محمد الشناوي رئيس الجامعة.

وأكد رئيس جامعة الملك سلمان الدولية، تعازيه القلبية الحارة لأسر الطلاب المتوفيين، مؤكدا أن هذه الحادثة المأسوية تركت أثراً عميقاً في قلوب الجميع، مشيراً إلى أن الطلاب هم أغلى ما لدينا وهم أمل المستقبل.

كما أكد أن القائمين على الجامعات الأهلية لن يألوا جهداً في تطوير الخدمات المقدمة للطلاب، معرباً عن دعمه الكامل لأسرة جامعة الجلالة، متمنياً الشفاء العاجل للمصابين في الحادث.

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