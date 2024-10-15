رئيس جامعة النيل ينعى طلاب "الجلالة" المتوفين ويتمنى الشفاء العاجل للمصابين

نعى الدكتور وائل عقل، رئيس جامعة النيل، اليوم الثلاثاء، ببالغ الحزن والأسى وبقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره المغفور لهم طلاب كلية الطب بجامعة الجلالة الذين وافتهم المنية أمس إثر انقلاب الحافلة التي كانت تقلهم في طريق عودتهم من الجامعة.

وتقدم رئيس جامعة النيل نيابة عن أسرة الجامعة بكامل هيئتها ببالغ التعازي إلى الدكتور عادل العدوي، رئيس مجلس أمناء جامعة الجلالة، والدكتور محمد الشناوي، رئيس الجامعة، وأسرة الجامعة، وأسر الطلاب المتوفين، داعيا المولى عز وجل أن يلهم ذويهم وزملائهم ومحبيهم الصبر والسلوان.

وأعلن الدكتور وائل عقل، رئيس جامعة النيل، عن خالص دعمه لأسرة جامعة الجلالة في مصابهم الأليم، وعن تمنياته ودعواته للطلاب المصابين بالشفاء العاجل.