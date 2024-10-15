15 نوفمبر.. طرح فيلم "Red One" لداوين جونسون

تحدد موعد طرح فيلم الأكشن والكوميديا “Red One” للنجم داوين جونسون، ومن المقرر عرضه في 15 نوفمبر المقبل بصالات السينما الأمريكية، على أن يطرح قبلها بأسبوع بالسينمات الصينية.

الفيلم من إخراج جيك كاسدان، ويروي قصة اختطاف سانتا كلوز، ولإنقاذ عيد الميلاد، يتعين على رئيس الأمن في القطب الشمالي “جونسون” أن يتعاون مع صائد الجوائز الأكثر شهرة في العالم “كريس إيفانز” في مهمة مليئة بالإثارة والتشويق.

على مدى عدة سنوات، حظي جونسون بإعجاب وتقدير وإشادة في الصين، حيث أشار المعلقون إلى شخصيته وكاريزمته وبنيته الجسدية كعوامل رئيسية، كما حظيت محاولاته لتعلم اللغة الصينية المندرينية وتعاونه مع المواهب الصينية بالإعجاب والتقدير.