شاهد.. تفاصيل جديدة في واقعة العثور على سحر مفبرك لمؤمن زكريا

عقدت محكمة جنح الخليفة برئاسة المستشار خالد ناجي شحاتة، اليوم الثلاثاء، ثاني جلسات محاكمة خمسة متهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"أزمة سحر مؤمن زكريا المفبرك"، وذلك داخل غرفة المداولة بالمجمع.

تقدم محامي مؤمن زكريا بطلب إلى هيئة المحكمة لتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين، مشيرًا إلى الأثر النفسي السلبي الذي تعرض له موكله نتيجة الأفعال المرتكبة، كما طالب المحامي بتعويض مدني مؤقت قدره مائة ألف وواحد جنيه.

وصرح محامي الدفاع عن المتهمين، بأن النيابة العامة أحالت خمسة متهمين بتهمة واحدة تتعلق بنشر أخبار كاذبة، مشيراً إلى استبعاد تهمتي النصب والابتزاز من القضية.

كما أوضح أن المتهم السادس، "ماهر"، صاحب الاستوديو، تم استبعاده منذ بداية التحقيقات لعدم ثبوت تورطه في الواقعة.

يذكر أن النيابة العامة تلقت بلاغًا من اللاعب مؤمن زكريا، يفيد بأن المتهم الأول نشر معلومات كاذبة خلال لقاء تليفزيوني، زعم فيه عثوره هو وأربعة متهمين آخرين على أعمال سحر تخصه في إحدى الجبانات بمنطقة الخليفة، ما أثار حالة من الذعر لديه.

وبالتحقيق مع الشاكي وأفراد عائلته، تبين أن المتهمين قاموا باصطناع أعمال السحر ودفنها في جبانة، ثم أبلغوا أحد أقارب زوجته عن هذا الاكتشاف وأطلعوه عليها، وعندما ذهب الشاكي إلى الجبانة، قاموا بتصويره بهدف استغلال حالته الصحية لتحقيق مكاسب مالية من خلال نشر هذه الأخبار عبر وسائل الإعلام، وهو ما أكده تقرير الشرطة.