5 عادات صباحية بسيطة تحسن من وظائف الكبد.. تعرف عليها

يعد الكبد من أهم الأعضاء الحيوية في جسم الإنسان، حيث يلعب دورًا رئيسيًا في تنقية الجسم من السموم والشوائب، وللحفاظ على صحة الكبد وتعزيز وظائفه، يمكن تبني بعض العادات اليومية البسيطة، خاصةً في الصباح، وبالتالي يمكنك تعزيز وظائف كبدك وكليتيك، ما يساعد جسمك على التخلص من السموم بشكل فعال والحفاظ على صحة أفضل، لذلك أحرص على وضع هذه العادات ضمن روتينك اليومي، وستلاحظ الفرق في مستويات الطاقة والصحة العامة.

وتقدم لكم "البوابة نيوز" خمس عادات صباحية وبسيطة يمكن أن تساعد في تحسين وظائف الكبد وتسهيل عملية التخلص من السموم بشكل فعال، وفقًا لما تم نشره بموقع "تايمز أوف إنديا".

1- شرب الماء مع الليمون

ابدأ يومك بتناول كوب من الماء الدافئ مع عصير الليمون، فهذه العادة تعتبر من أبرز الطرق لتحفيز الجهاز الهضمي وتنظيف الكبد من السموم، فالليمون يعمل على تحفيز إنتاج العصارة الصفراوية، ما يدعم عملية الهضم ويساعد في تفتيت الدهون، كما أن شرب الماء يساعد في تحسين تدفق الدم إلى الكلى، ما يسهم في تنظيفها من الشوائب والفضلات.

2- ممارسة التمارين الخفيفة أو اليوجا

تُعتبر ممارسة اليوجا أو التمارين الخفيفة في الصباح وسيلة فعّالة لتحسين الدورة الدموية وتعزيز تدفق الدم إلى الكبد، حيث تساعد التمارين الرياضية على تنشيط وظائف الكبد وتعزيز قدرة الجسم على التخلص من السموم عن طريق التعرق وتحسين تدفق الأكسجين إلى الأعضاء، لذا قم بممارسة بعض تمارين التمدد أو اليوجا لبضع دقائق كل صباح، وستشعر بالفرق في مستويات الطاقة والصحة العامة.

3- تناول مشروب الأعشاب الطبيعي

تلعب بعض الأعشاب مثل الهندباء والشاي الأخضر، دورًا مهمًا في تعزيز صحة الكبد، حيث تحتوي هذه الأعشاب على مضادات الأكسدة التي تحمي الأنسجة من التلف وتعزز قدرة الجسم على تنظيف نفسه، فكوب من الشاي الأخضر في الصباح لا يمنحك النشاط فحسب، بل يعزز أيضًا من وظائف الكبد، ما يساعد في التخلص من السموم بشكل أفضل.

4- تناول وجبة إفطار غنية بالألياف

تُعتبر الألياف عنصرًا أساسيًا لتحسين عملية الهضم، حيث تساهم في مساعدة الكبد على التخلص من السموم، لذا يُنصح بتناول الفواكه الطازجة مثل التفاح أو الخضروات الورقية، حيث تساعد في تحسين حركة الأمعاء وتسهل عملية التخلص من الفضلات، فاعتماد خيارات مثل الشوفان أو خبز الحبوب الكاملة تعد مثالية لبدء يومك بطاقة صحية وتوفير العناصر الغذائية اللازمة للجسم.

5- تجنب الكافيين والسكريات المكررة

تجنب الكافيين والسكريات المكررة يعد من الأمور الأساسية للحفاظ على وظائف الكبد، فالكافيين يمكن أن يجهد الكبد ويزيد من إنتاج السموم، بينما تعيق السكريات المكررة عملية التمثيل الغذائي في الجسم، ويجب بدلاً من ذلك، اختيار مشروبات خالية من الكافيين أو تلك التي تحتوي على سكر طبيعي، مثل الفواكه الطازجة، لتحسين صحتك العامة.