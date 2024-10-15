بعد شائعات اغتياله.. قاآني يظهر في مراسم دفن نيلفورشان

ظهر اليوم قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني إسماعيل قاآني، خلال مراسم تشييع جثمان عباس نيلفورشان، والذي اغتيل في الضاحية الجنوبية بلبنان خلال عملية عسكرية إسرائيلية استهدفت الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله مؤخرًا.



وشارك قاآني ضمن وفد عسكري رفيع المستوى من قادة الحرس الثوري في مراسم التشييع من ساحة الإمام الحسين وسط العاصمة الإيرانية طهران، حيث بث التليفزيون الإيراني مشاهد لحضور قاآني مراسم التشييع، بعد معلومات تم تداولها مؤخرًا باحتماله تعرضه للاغتيال.



وكان إسماعيل قاآني قد اختفى منذ فترة بعد الضربة الإسرائيلية على لبنان، ورجحت مصادر تعرضه للاغتيال في لبنان جراء الضربات الإسرائيلية، إلا أن الجانب الإيراني أكد أن قاآني بخير ويمارس مهامه في الحرس الثوري بشكل طبيعي.



وعلى الرغم من التقارير التي نشرت مؤخرًا حول تعرض قاآني لأزمة قلبية خلال جلسة تحقيقات موسعة معه بعد رصد اختراق إسرائيلي في مكتب أكبر قائد في الحرس الثوري، وتم نقله إلى المستشفى، إلا أنه ظهر خلال مراسم تشييع نيلفورشان بلباسه العسكري.