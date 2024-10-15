ads
الثلاثاء 15 أكتوبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

بعد شائعات اغتياله.. قاآني يظهر في مراسم دفن نيلفورشان

إسماعيل قاآني
إسماعيل قاآني
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

ظهر اليوم قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني إسماعيل قاآني، خلال مراسم تشييع جثمان عباس نيلفورشان، والذي اغتيل في الضاحية الجنوبية بلبنان خلال عملية عسكرية إسرائيلية استهدفت الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله مؤخرًا.

وشارك قاآني ضمن وفد عسكري رفيع المستوى من قادة الحرس الثوري في مراسم التشييع من ساحة الإمام الحسين وسط العاصمة الإيرانية طهران، حيث بث التليفزيون الإيراني مشاهد لحضور قاآني مراسم التشييع، بعد معلومات تم تداولها مؤخرًا باحتماله تعرضه للاغتيال.

وكان إسماعيل قاآني قد اختفى منذ فترة بعد الضربة الإسرائيلية على لبنان، ورجحت مصادر تعرضه للاغتيال في لبنان جراء الضربات الإسرائيلية، إلا أن الجانب الإيراني أكد أن قاآني بخير ويمارس مهامه في الحرس الثوري بشكل طبيعي.

وعلى الرغم من التقارير التي نشرت مؤخرًا حول تعرض قاآني لأزمة قلبية خلال جلسة تحقيقات موسعة معه بعد رصد اختراق إسرائيلي في مكتب أكبر قائد في الحرس الثوري، وتم نقله إلى المستشفى، إلا أنه ظهر خلال مراسم تشييع نيلفورشان بلباسه العسكري. 

الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله الأمين العام لحزب الله اللبناني الضربة الإسرائيلية الحرس الثوري الإيراني عملية عسكرية إسرائيلية العاصمة الإيرانية