وزير الإسكان يلتقي مطورين عقاريين لبحث مشاركتهم بفعاليات المنتدى الحضري العالمي 12

التقى المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مساء أمس الإثنين، مجموعة من المطورين العقاريين، لبحث مشاركتهم فى فعاليات المنتدى الحضرى العالمى فى دورته الـ12 "WUF12"، فى نوفمبر المقبل، والذى تنظمه مصر بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية "الهابيتات"، مؤكداً حرص الدولة المصرية على أن تكون النسخة الـ12 للمنتدى أفضل نسخة فى تاريخه، وإخراجها بشكل يليق بقيمة ومكانة الدولة المصرية.



وأكد المهندس شريف الشربيني، أن المنتدى الحضرى العالمى، يعد مناسبة جيدة لتصدير العقار المصري للخارج، وتصدير المنظومة العقارية، وخلق فرص استثمار حقيقية للدولة في المجال العقاري، مشيراً إلى حرص الدولة على إظهار النجاحات الكبيرة التى حققتها الدولة المصرية بالشراكة مع القطاع الخاص، وكذا مشروعات المطورين العقاريين.



وأوضح الوزير، أن لدينا فرصة كبيرة من خلال المنتدى الحضرى العالمى لعرض التجربة المصرية الرائدة، فى تحقيق النهضة العمرانية الشاملة فى مختلف ربوع مصر خلال السنوات القليلة الماضية، ومنذ تولى الرئيس عبدالفتاح السيسى، سواء من خلال عرض مشروعات الدولة، أو مشروعات الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص، أو مشروعات المطورين العقاريين.



وأشار وزير الإسكان، إلى أنه سيتم على هامش المنتدى، عقد الاجتماع الوزارى الموسع لوزراء الإسكان الأفارقة، تلبية لطلباتهم للاطلاع على التجربة العمرانية المصرية، والاستفادة من الخبرات والإمكانات الكبيرة لشركات المقاولات المصرية، والمطورين العقاريين، كما سيتم تنظيم أسبوع كامل قبل انعقاد المنتدى للتركيز على ما أنجزته مصر فى مجال التنمية العمرانية مؤكداً أن تلك الفعاليات تشكل منطلقا لجميع العاملين بقطاع التطوير العقاري والتشييد والبناء نحو الأسواق العربية والإفريقية، وتنفيذ المشروعات لأشقائنا فى الدول العربية والقارة الإفريقية.



واستعرض الدكتور عبدالخالق إبراهيم، الفعاليات والأنشطة الأساسية والفرعية للمنتدى الحضرى العالمى، والذى يعد المنصة العالمية الأولى على الأجندة الدولية، التى تهتم بتناول جميع جوانب وقطاعات ومجالات التنمية الحضرية المستدامة، مشيراً إلى أنه من المقرر توقيع عدد من البروتوكولات للتعاون مع عدد من الدول الأفريقية فى مجال التنمية العمرانية.

ودعا مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية، المطورين العقاريين وشركات المقاولات المصرية، للمشاركة فى إطلاق الدولة المصرية للاستراتيجية الوطنية للمدن الجديدة الذكية في مصر، وإطلاق خارطة الطريق للاستراتيجية الوطنية للعمران الأخضر، بجانب المشاركة فى تنظيم زيارات ميدانية لمشروعات الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص، ومشروعات المطورين العقاريين.

ومن جانبهم، أكد المطورون العقاريون، دعمهم الكامل للدولة المصرية من أجل إخراج هذا الحدث العالمى بالشكل الذى يليق بالدولة المصرية، وإظهار قوة السوق العقارية المصرية، وفتح آفاق ومجالات جديدة لقطاع التطوير العقاري المصرى فى السوق العربية والإفريقية، متوجهين بالشكر للمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان على القرارات الهامة والجهود المبذولة لدعم قطاع التطوير العقاري والعاملين به.

وقد حضر الاجتماع، الدكتور عبدالخالق إبراهيم، مساعد الوزير للشئون الفنية، والمهندس أمين غنيم، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية وتطوير المدن، والمهندسة إلهام السرجانى، مساعد المشرف على مكتب الوزير، والمهندس أحمد موسى، والمحاسب محمد رجائى، مساعدا نواب رئيس الهيئة، والسفير حسن الليثى، مستشار الوزارة للتعاون الدولى.

وتجدر الإشارة إلى أن مصر ستكون أول بلد أفريقى يقوم باستضافة المنتدى الحضرى العالمى منذ الدورة الافتتاحية فى نيروبى بدولة كينيا، وثانى الدول العربية بعد استضافة أبو ظبى للدورة العاشرة.