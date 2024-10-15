بالفيديو.. وصول شقيق مؤمن زكريا لحضور ثاني جلسات محاكمة المتهمين في واقعة السحر

وصل محمد زكريا، شقيق لاعب الأهلي السابق مؤمن زكريا، إلى محكمة جنوب القاهرة في زينهم، للمشاركة في ثاني جلسات محاكمة أربعة متهمين في قضية "فبركة سحر" شقيقه.

وتقدم محامي مؤمن زكريا، بادعاء مدني يطالب بتعويض قدره 100 ألف جنيه، كما طالب بتوقيع أقصى العقوبة على المتهمين، نظرًا لتهم التشهير به عبر مواقع التواصل الاجتماعي وخلق تريند مزيف يسيء إلى سمعته.

وعقدت محكمة جنح الخليفة برئاسة المستشار خالد ناجي شحاتة، اليوم الثلاثاء، ثاني جلسات محاكمة خمسة متهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"أزمة سحر مؤمن زكريا المفبرك"، وذلك داخل غرفة المداولة بالمجمع.

يذكر أن النيابة العامة تلقت بلاغًا من اللاعب مؤمن زكريا، يفيد بأن المتهم الأول نشر معلومات كاذبة خلال لقاء تليفزيوني، زعم فيه عثوره هو وأربعة متهمين آخرين على أعمال سحر تخصه في إحدى الجبانات بمنطقة الخليفة، ما أثار حالة من الذعر لديه.

وبالتحقيق مع الشاكي وأفراد عائلته، تبين أن المتهمين قاموا باصطناع أعمال السحر ودفنها في جبانة، ثم أبلغوا أحد أقارب زوجته عن هذا الاكتشاف وأطلعوه عليها، وعندما ذهب الشاكي إلى الجبانة، قاموا بتصويره بهدف استغلال حالته الصحية لتحقيق مكاسب مالية من خلال نشر هذه الأخبار عبر وسائل الإعلام، وهو ما أكده تقرير الشرطة.