البنك المصري لتنمية الصادرات يعلن رعايته للموسم الثالث من برنامج "شارك تانك"

أعلن البنك المصري لتنمية الصادرات «EBank» رعايته لبرنامج "شارك تانك" في موسمه الثالث، والذي سيتم عرضه من خلال 19 حلقة ابتداءً من 16 أكتوبر 2024، تماشيًا مع استراتيجية البنك 2022-2027 لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة للمصدرين وغير المصدرين.

تتضمن رعاية EBank للبرنامج مجموعة من الحلول الداعمة لرواد الأعمال المشاركين، بما في ذلك تذكرتين ذهبيتين لأبرز مشروعين من المتسابقين.

,تشمل الحزمة هذا العام: الإعفاء من رسوم فتح الحساب، ورسوم الشيكات بالعملة المحلية، ورسوم الخدمات المصرفية عبر الإنترنت (اشتراك شهري / رموز البرامج / رموز الأجهزة / غرفة المقاصة الآلية)، ورسوم التحويلات المحلية، ورسوم صيانة الحساب، ورسوم الحد الأدنى لرصيد الحساب الخاص بالشركة، ورسوم معاملات التمويل الإلكتروني (الضرائب والتأمين والمدفوعات الجمركية)، ورسوم كشوف المرتبات. تأتي هذه الميزات تمكينًا وتشجيعًا لرواد الأعمال لاستكمال عملياتهم والمساهمة في توسيع أعمالهم.

يعطي EBank الأولوية لتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة، حيث يدرك أن هذه الشركات هي العمود الفقري للاقتصاد المصري.

,يركز البنك بشكل خاص على دعم هذه الشركات من خلال إنشاء قطاع مستقل لخدمتها بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية (IFC)، التي تمثل الذراع التمويلي للبنك الدولي، ويختص هذا القطاع بتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تتراوح مبيعاتها السنوية بين 1 و200 مليون جنيه مصري، حيث يتم تقديم الدعم المالي وغير المالي لهذه الشركات في مختلف القطاعات الاقتصادية (صناعي، وزراعي، وتجاري، وخدمي)، وبصفة خاصة الأنشطة التصديرية التي تمارسها هذه الشركات.

في هذا الإطار، عبّر د. أحمد جلال، رئيس مجلس إدارة البنك المصري لتنمية الصادرات، عن جهود البنك في دعم وتمكين ريادة الأعمال، قائلًا: "نحن سعداء برعايتنا لبرنامج "شارك تانك" للسنة الثانية على التوالي وتقديم التذاكر الذهبية للشركات الواعدة، بهدف توفير الدعم اللازم الذي تحتاجه الشركات الصغيرة والمتوسطة لتوسيع نطاق مشاريعها والمساهمة في نمو الاقتصاد المصري. " وأضاف أن "هذا يتماشى مع جهودنا في تمكين قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة ودعمنا لرؤية مصر 2030 بشأن تمكين ريادة الأعمال وتوطين الصناعة وتعزيز التصدير."

كان قرار البنك المصري لتنمية الصادرات كراعٍ للموسم الثالث لبرنامج "شارك تانك" قراراً استراتيجياً، بُنيَ على نجاح رعاية البنك للبرنامج في الموسم السابق. حيث نجح البنك في دعم عدد أكبر من رواد الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز ملف أعماله من خلال استقطاب المزيد من العملاء من هذه الشركات. ليصبح رصيد البنك غنياً برواد أعمال ومصدرين جدد، ساهم في تطوير أعمالهم في الأسواق الداخلية والخارجية بنجاح، من خلال الدعم وتوفير الخدمات المالية والغير مالية لهذه الشركات.

جدير بالذكر أن EBank يقدم التمويل البنكي لرواد الأعمال لدعم نمو المشاريع الصغيرة والمتوسطة من خلال تحسين قدرتها على الاستثمار والتوسع. يوفر البنك زيادة في إمكانية الوصول إلى رأس المال عبر القروض والتسهيلات الائتمانية، مما يساعد الشركات على الحصول على التمويل اللازم لتوسيع أعمالهم وشراء المعدات.

كما يسهم في تحسين السيولة المالية لتمكين الوفاء بالالتزامات، ويعزز الاستثمارات في التوسع والبحث والتطوير. بالإضافة إلى ذلك، يعمل على تحسين ممارسات الإدارة المالية ويوفر المشورة والدعم الفني، مما يساعد على نمو المشاريع وتطورها، وذلك ضمن استراتيجيته للمساهمة في تعزيز الاقتصاد الوطني المصري.