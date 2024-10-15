مؤرخ عسكري: شاركت في القتال كفدائي خلال حروب الاستنزاف.. ومراسل حربي في 1973

قال عبده مباشر، الكاتب والمؤرخ العسكري وكبير المحررين العسكرين، إن بدوره ككاتب كان لا بد له أن يكتب عن الاحتلال لاسيما بعد حرب 1967 وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي احتلت كل أرجاء سيناء، ويتمثل دوره الكبير في نشر الأمل ورفع الوعي لدى المواطنين وتبشيرهم بالنصر ولكنه لم يكتفِ بهذا الدور.

وأضاف "عبده" في مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح الخير يا مصر" على فضائية "مصر الأولى" اليوم الثلاثاء، أن دوره ككاتب لم يكن كافٍ لذا تطوع كفدائي تحت قيادة القائد العسكري المصري إبراهيم الرفاعي كمتطوع مدني، فضلا عن مشاركته في القتال خلف خطوط العدو.

وتابع: «الكتابة وحدها لم تكن تكفيني، أنا عاوز العمل، وكنت أرغب في عمل شئ إيجابي لمقاومة قوات الاحتلال الإسرائيلي، فقاتلت تحت قيادة إبراهيم الرفاعي طوال معارك الاستنزاف وكانت ضمن المرحلة الأولى لمشاركتي في القتال كفدائي».

ولفت كبير المحررين العسكرين، إلى أن مرحلته الثانية كفدائي بدأت في حرب أكتوبر 1973، وقد تحول من محرر عسكري أو فدائي إلى مراسل حربي، مشيرًا إلى أن المراسل الحربي لا بد أن يكن موجود في مسرح العمليات الذي يجمع بين القوات المتقاتلة المصرية والإسرائيلية.